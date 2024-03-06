قبيل رمضان.. خطوة مهمة لتسهيل الحركة المرورية في مكة والمشاعر المقدسة

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في إطار الاستعدادات لشهر رمضان، أعلنت أمانة العاصمة المقدسة أن مشروع محاور ومسارات الطرق الدائرية بمكة المكرمة والتي دشنها نائب أمير المنطقة، يُشكل أهمية كبرى لسكان مكة المكرمة وزوارها.





خطوة مهمة لتسهيل الحركة المرورية في مكة



الطريق يتكوّن من ثلاثة مسارات رئيسة



خدمة الزوار في التنقل من وإلى المشاعر المقدسة



وأوضحت على حسابها في منصة "إكس"، أمس الثلاثاء، أن الطريق يُيسّر الوصول والمغادرة من وإلى المشاعر المقدسة لتسهم في تحسين الحركة المرورية.وأضافت أن المشروع عملت على تنفيذه الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة مع شركائها، ليسهم في تسهيل الحركة المرورية لسكان مكة وزوارها ويقلل مدة التنقل.وبينت أن الطريق يتكوّن من ثلاثة مسارات رئيسة بسرعة تصل إلى "100 كلم/س"، واشتمل على مساري خدمة لكل اتجاه، وعدد من المداخل والمخارج النظامية التي تربط الأحياء المجاورة، وثمانية جسور ومُنحدرات بأطوال إجمالية "2.2" كيلومتر، وزوّد الطريق بالإنارة واللوحات الإرشادية والمرورية.وأشارت إلى أن التدشين تضمن ربط عدد من المحاور في الطريق الدائري الأول بالمشاريع الحيوية، كمشروع وجهة مسار ومشروع جبل عمر ومشروع التوسعة وطريق الأمير محمد بن سلمان وطريق أجياد والمسجد الحرام، إضافة إلى تشغيل عدد من المحاور والتقاطعات في الطريق الدائري الثاني، وهي تقاطع جُرهُم وتقاطع الطَندباوي والطريق الرئيس من تقاطع البِيبان.وأكدت أن أهمية تدشين محاور وتقاطعات ومسارات الطرق الدائرية، تأتي قبل موسم شهر رمضان المبارك لتُسهِم في تسهيل الحركة المرورية لضيوف الرحمن والسكان والزوار، وتيسير الحركة المرورية للمركبات، وتُقلل مدة التنقل من وإلى المشاعر المقدسة في الدائري الثالث بنسبة تصل إلى "70%"، وتعمل على خفض الانبعاثات الكربونية وتحسين المشهد الحضري ورفع كفاءة خدمات البنية التحتية للأحياء المجاورة للمشروع.