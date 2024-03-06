الأربعاء، 25 شعبان 1445 ، 06 مارس 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

قبيل رمضان.. خطوة مهمة لتسهيل الحركة المرورية في مكة والمشاعر المقدسة

786867
افتتاح مشروع محاور ومسارات الطرق الدائرية بمكة المكرمة
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

في إطار الاستعدادات لشهر رمضان، أعلنت أمانة العاصمة المقدسة أن مشروع محاور ومسارات الطرق الدائرية بمكة المكرمة والتي دشنها نائب أمير المنطقة، يُشكل أهمية كبرى لسكان مكة المكرمة وزوارها.اضافة اعلان

خطوة مهمة لتسهيل الحركة المرورية في مكة

وأوضحت على حسابها في منصة "إكس"، أمس الثلاثاء، أن الطريق يُيسّر الوصول والمغادرة من وإلى المشاعر المقدسة لتسهم في تحسين الحركة المرورية.


وأضافت أن المشروع عملت على تنفيذه الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة مع شركائها، ليسهم في تسهيل الحركة المرورية لسكان مكة وزوارها ويقلل مدة التنقل.

الطريق يتكوّن من ثلاثة مسارات رئيسة

وبينت أن الطريق يتكوّن من ثلاثة مسارات رئيسة بسرعة تصل إلى "100 كلم/س"، واشتمل على مساري خدمة لكل اتجاه، وعدد من المداخل والمخارج النظامية التي تربط الأحياء المجاورة، وثمانية جسور ومُنحدرات بأطوال إجمالية "2.2" كيلومتر، وزوّد الطريق بالإنارة واللوحات الإرشادية والمرورية.


وأشارت إلى أن التدشين تضمن ربط عدد من المحاور في الطريق الدائري الأول بالمشاريع الحيوية، كمشروع وجهة مسار ومشروع جبل عمر ومشروع التوسعة وطريق الأمير محمد بن سلمان وطريق أجياد والمسجد الحرام، إضافة إلى تشغيل عدد من المحاور والتقاطعات في الطريق الدائري الثاني، وهي تقاطع جُرهُم وتقاطع الطَندباوي والطريق الرئيس من تقاطع البِيبان.


خدمة الزوار في التنقل من وإلى المشاعر المقدسة

وأكدت أن أهمية تدشين محاور وتقاطعات ومسارات الطرق الدائرية، تأتي قبل موسم شهر رمضان المبارك لتُسهِم في تسهيل الحركة المرورية لضيوف الرحمن والسكان والزوار، وتيسير الحركة المرورية للمركبات، وتُقلل مدة التنقل من وإلى المشاعر المقدسة في الدائري الثالث بنسبة تصل إلى "70%"، وتعمل على خفض الانبعاثات الكربونية وتحسين المشهد الحضري ورفع كفاءة خدمات البنية التحتية للأحياء المجاورة للمشروع.

اقرأ أيضا

عاجل وبالتفاصيل.. مواعيد الدوام الدراسي بمدارس المملكة في شهر رمضان

موعد إعلان أسماء المرشحين للوظائف التعليمية.. 4 معايير للأفضلية

بيان مهم لـ"التعليم" بشأن موعد اختبارات التعثر للمرحلة الثانوية

عاجل.. "الأرصاد" يتوقع هطول أمطار رعدية ورياح متربة على مكة والرياض و7 مناطق

عاجل.. كيف تُنشئ عقود توطين التشغيل والصيانة عبر منصة قوى؟

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

789خ78 9:30 م الجمعة، 01 مارس 2024

أمانة مكة تُبشر أصحاب المباسط الشعبية بقرار جديد خلال رمضان

المباسط الموسمية 11:43 ص الأربعاء، 28 فبراير 2024

استعدادات رمضان.. أمانة مكة تبدأ استقبال طلبات المباسط الموسمية

امطار غزيرة على تبوك 8:57 ص الأربعاء، 14 فبراير 2024

تحذير عاجل من حالة مطرية ورياح متربة على الرياض و8 مناطق لـ 10 مساءً

777 1:48 م الثلاثاء، 13 فبراير 2024

الآن.. تساقط أمطار غزيرة على الخوانق بالعرضيات في مكة