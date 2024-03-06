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عاجل.. كم تبلغ رسوم استبدال رخصة سير خاصة؟ "المرور" توضح

ابشر - رخصة القيادة
رسوم استبدال رخصة سير خاصة
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أوضحت الإدارة العامة للمرور، قيمة رسوم استبدال رخصة سير خاصة، ورسوم تجديد رخصة القيادة، وقيمة رسوم نقل الملكية لأنواع المركبات المختلفة.اضافة اعلان

رسوم استبدال رخصة سير خاصة

وأجابت "المرور" عبر حسابها الرسمي على منصة "إكس" على سؤال يقول: " كم تبلغ رسوم استبدال رخصة سير خاصة؟".
وجاء رد "المرور": " تفضّل بالاطلاع على تفاصيل استفسارك"، مبينًا رسم الرخصة السنوي، ورسم التجديد السنوي، ورسم التالف والمفقود، وقيمة رسوم نقل الملكية.


رسوم تجديد رخصة القيادة لكافة أنواع المركبات
1 - رخصة سير خاصة

تبلغ قيمة رسم الرخصة السنوي ورسم التجديد السنوي وكذلك رسم التالف والمفقود 100 ريال بينما تبلغ قيمة رسم نقل الملكية 150 ريالًا.

2 - رخصة سير نقل خاصة

تبلغ قيمة رسم الرخصة السنوي ورسم التجديد السنوي 200 ريال، ويتطلب رسم التالف والمفقود 100 ريال بينما تبلغ قيمة رسم نقل الملكية 150 ريالًا.

3 - رخصة سير حافلة خاصة

تبلغ قيمة رسم الرخصة السنوي ورسم التجديد السنوي 200 ريال، ويتطلب رسم التالف والمفقود 100 ريال بينما تبلغ قيمة رسم نقل الملكية 150 ريالًا.

4 - رخصة سير سيارة أجرة

تبلغ قيمة رسم الرخصة السنوي ورسم التجديد السنوي 200 ريال، ويتطلب رسم التالف والمفقود 100 ريال بينما تبلغ قيمة رسم نقل الملكية 300 ريال.

5 - رخصة سير نقل عام

تبلغ قيمة رسم الرخصة السنوي ورسم التجديد السنوي 400 ريال، ويتطلب رسم التالف والمفقود 100 ريال بينما تبلغ قيمة رسم نقل الملكية 300 ريال.

6 - رخصة سير حافلة عامة

تبلغ قيمة رسم الرخصة السنوي ورسم التجديد السنوي 400 ريال، ويتطلب رسم التالف والمفقود 100 ريال بينما تبلغ قيمة رسم نقل الملكية 300 ريال.

7 - رخصة سير دراجة آلية

تبلغ قيمة رسم الرخصة السنوي ورسم التجديد السنوي وكذلك رسم التالف والمفقود 100 ريال بينما تبلغ قيمة رسم نقل الملكية 150 ريالًا.

8 - رخصة سير مركبة أشغال العامة

تبلغ قيمة رسم الرخصة السنوي ورسم التجديد السنوي 300 ريال، ويتطلب رسم التالف والمفقود 100 ريال بينما تبلغ قيمة رسم نقل الملكية 300 ريال.

كيفية تجديد رخصة القيادة عبر "أبشر"


ـ قم بالتسجيل على منصة أبشر السعودية باستخدام الحساب الشخصي وإدخال الرقم السري والاسم.
ـ بعد التسجيل اضغط على بوابة الخدمات واختر خدمة تجديد رخصة القيادة.
ـ قم بإدخال جميع البيانات المطلوبة وأرفق المستندات اللازمة لتجديد الرخصة.
ـ بعد ذلك ستتلقى معلومات حول المدة التي ستستغرقها عملية استلام الرخصة الجديدة.
ـ انتظر حتى ينتهي تحميل الصفحة وستصلك رسالة على هاتفك المحمول تحدد فترة استلام الرخصة الجديدة.

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