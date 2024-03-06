موعد إعلان أسماء المرشحين للوظائف التعليمية.. 4 معايير للأفضلية

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تواصل وزارة التعليم، لليوم الثاني على التوالي، استقبال طلبات التقديم على (12.519) وظيفة تعليمية بنظام التعاقد المكاني للعام الدراسي 1446هـ.
التعاقد على الوظائف التعليميةوأعلنت الوزارة، أن التعاقد على الوظائف التعليمية في إدارات التعليم العامة والإدارات التابعة لها وقطاعاتها، يأتي وفقًا للائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية، من خلال المنصة الوطنية الموحدة للتوظيف "جدارات" jadarat.sa.
ووفقًا لها، فإن التعاقد سيكون على رتبة (معلم ممارس) في عدد من التخصصات، بما يغطي حاجة المدارس من المعلمين والمعلمات، وذلك بعد استيفاء متطلبات التقديم، واجتياز معايير المفاضلة وفقًا لأنظمة وسياسة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
موعد التقديم على وظائف المعلمينوبدأت الفترة الأولى للمتقدمين على وظائف المعلمين من يوم الثلاثاء 24 /08/ 1445هـ الموافق 05/ 03/ 2024م، وتنتهي يوم الأحد 29/08/1445 هـ الموافق 10/03/ 2024م.
وسيفتح باب التقديم للفترة الثانية على وظائف المعلمات من يوم الاثنين 01/09/1445هـ الموافق 11/ 03/ 2024م، وتنتهي يوم السبت 06/09/1445هـ الموافق 16/ 03/ 2024م، وفق ضوابط وشروط شغل الوظائف التعليمية.
إعلان أسماء المرشحين وسيتم إعلان أسماء المرشحين يوم الأربعاء 17/09/1445هـ الموافق 27 /03 /2024م، على أن تبدأ إجراءات المطابقة والمقابلات الشخصية يوم الأربعاء 08/10/1445هـ الموافق 17/4/2024م، في مقرات إدارات التعليم التي تم ترشحيهم عليها.
إعلان نتائج الترشيح النهائيوستبدأ مرحلة إعلان نتائج الترشيح النهائي للمتقدمين والمتقدمات وبداية توقيع العقود يوم الأربعاء 22/10/1445هـ الموافق 01/05/ 2024م، بعد استيفاء متطلبات ومسوغات اجتياز اشتراطات شغل الوظيفة وفق الإجراءات المعتمدة لدى إدارات التعليم.
كما سيتم التعويض بمتقدمين آخرين عن غير المجتازين أو المنسحبين من القائمة الرئيسية وفقًا لنتائجهم بالترشيح، وذلك بعد إتمام المقابلات الشخصية.
4 معايير للأفضلية بين المتقدمينوتعتمد المفاضلة النهائية بين المترشحين على ضوابط وشروط شغل الوظائف التعليمية، وتتضمن هذه المعايير:
المعدل التراكمي (20%).
أقدمية التخرّج (20%).
درجة اختبار الرخصة المهنية العام (20%).
درجة اختبار الرخصة المهنية التخصص (40%).
ويمكن الاطلاع على المزيد من التفاصيل، ومعرفة التخصصات المتاحة، عبر بوابة وزارة التعليم على الرابط الإلكتروني: (من هنا).