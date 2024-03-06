موعد إعلان أسماء المرشحين للوظائف التعليمية.. 4 معايير للأفضلية

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تواصل وزارة التعليم، لليوم الثاني على التوالي، استقبال طلبات التقديم على (12.519) وظيفة تعليمية بنظام التعاقد المكاني للعام الدراسي 1446هـ.





التعاقد على الوظائف التعليمية



موعد التقديم على وظائف المعلمين



إعلان أسماء المرشحين



إعلان نتائج الترشيح النهائي



4 معايير للأفضلية بين المتقدمين

