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بيان مهم لـ"التعليم" بشأن موعد اختبارات التعثر للمرحلة الثانوية

اختبار الأختبارات اختبارات
وزارة التعليم
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كشفت وزارة التعليم، أنها وجهت جميع المدارس الثانوية للبنين والبنات، بضرورة البدء في إجراء اختبارات الدور الثاني للعام الدراسي الحالي.اضافة اعلان

اختبارات مواد التعثر للفصل الدراسي الثاني

وحسب "عكاظ"، فقد أكدت الوزارة على ضرورة إجراء اختبارات مواد التعثر للفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الماضي، وما قبله في نظام المسارات التي تستمر حتى الخميس الموافق الرابع من رمضان.

التغيب بعذر عن اختبارات الفصل الدراسي الثاني

كما شددت على أهمية إكمال إدخال درجات الطلاب والطالبات المتغيبين بعذر عن اختبارات الفصل الدراسي الثاني للمرحلتين المتوسطة والابتدائية من الصف الثالث حتى السادس.
وشمل ذلك أيضًا، إكمال إدخال درجات الدور الثاني ومواد التعثر في المرحلة الثانوية.

آخر موعد لاستلام طلبات التعديل

وأكدت الوزارة، أن آخر موعد لاستلام طلبات التعديل على درجات الفصل الدراسي الثاني سيكون الرابع من رمضان.

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