بيان مهم لـ"التعليم" بشأن موعد اختبارات التعثر للمرحلة الثانوية

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كشفت وزارة التعليم، أنها وجهت جميع المدارس الثانوية للبنين والبنات، بضرورة البدء في إجراء اختبارات الدور الثاني للعام الدراسي الحالي.





اختبارات مواد التعثر للفصل الدراسي الثاني



التغيب بعذر عن اختبارات الفصل الدراسي الثاني



آخر موعد لاستلام طلبات التعديل



وحسب "عكاظ"، فقد أكدت الوزارة على ضرورة إجراء اختبارات مواد التعثر للفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الماضي، وما قبله في نظام المسارات التي تستمر حتى الخميس الموافق الرابع من رمضان.كما شددت على أهمية إكمال إدخال درجات الطلاب والطالبات المتغيبين بعذر عن اختبارات الفصل الدراسي الثاني للمرحلتين المتوسطة والابتدائية من الصف الثالث حتى السادس.وشمل ذلك أيضًا، إكمال إدخال درجات الدور الثاني ومواد التعثر في المرحلة الثانوية.وأكدت الوزارة، أن آخر موعد لاستلام طلبات التعديل على درجات الفصل الدراسي الثاني سيكون الرابع من رمضان.