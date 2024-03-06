بشرى سارة من الوطنية للإسكان.. بدء البناء بمشروع الـ27 ألف وحدة سكنية

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في بشرى سارة، أعلنت الشركة الوطنية للإسكان عن بدء البناء بمشروع الـ27 ألف وحدة سكنية.





بدء البناء بمشروع الـ27 ألف وحدة سكنية



المشروع على مساحة 10 ملايين متر مربع



مدينة سكنية ذكية متكاملة الخدمات



الفرسان أكبر ضاحية سكنية بالرياض



وأوضحت أن وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد بن عبد الله الحقيل، شهد أمس الثلاثاء، مراسم بدء إطلاق مشروع "بنان Banan" - مدينة سكنية ذكية متكاملة الخدمات - في ضاحية الفرسان بمدينة الرياض، بحضور الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية للإسكان محمد بن صالح البطي، ورئيس مجلس إدارة "مجموعة طلعت مصطفى – السعودية" هشام طلعت مصطفى.وأضافت أن هذه الخطوة تأتي تفعيلًا للاتفاقية الموقعة بين الشركة الوطنية للإسكان NHC و"مجموعة طلعت مصطفى السعودية" على هامش معرض سيتي سكيب العالمي في سبتمبر الماضي.وأكدت أن مشروع "بنان" سيوفر أكثر من 27 ألف وحدة سكنية بين فلل وشقق سكنية للأسر بمساحات مختلفة ومتنوعة، وذلك على مساحة المشروع البالغة 10 ملايين متر مربع منها 40% مساحات خضراء شاسعة مفتوحة.وبينت أن المشروع، من المقرر أن يكون متعدد الاستخدامات إذ يضم خدمات متكاملة ذات جودة حياة مستدامة، مثل الخدمات الصحية والتعليمية والتجارية ومناطق خدمات عامة، ليكون مدينة سكنية ذكية متكاملة الخدمات.وأشارت إلى أن مشروع بنان يقع في شمال شرقي العاصمة الرياض بضاحية الفرسان التي تعدّ أكبر ضاحية سكنية يتم تطويرها من "الوطنية للإسكان".

حيث توفر أكثر من 50 ألف وحدة سكنية على مساحة 35 مليون متر مربع تتسع لأكثر من 250 ألف نسمة.

وتتميز باحتوائها على أكثر من 190 مرفقًا حيويًا تتنوع ما بين مرافق وخدمات تعليمية وصحية ورياضية بالإضافة إلى الحدائق والمساجد والجوامع.







