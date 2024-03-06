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بعد إنقاذه بالطيران العمودي.. وفاة مفقود موقق في طريقه إلى المستشفى

فريق إنجاد
إنجاد
أ أ
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نشر فريق إنجاد للبحث والإنقاذ مقطع فيديو على حسابه في منصة "إكس" والذي يوثق محاولة إنقاذ مفقود موقق عبر الطيران العمودي عقب الوصول إليه بعد عملية شاقة من البحث.اضافة اعلان

وفاة مفقود موقق:


وكتب الفريق على حسابه في "إكس" معلقا على مقطع الفيديو :"إنقاذ مفقود موقق بواسطة الطيران العمودي من قبل الجهات المختصّة توفّيَ -رحمه الله- قبل وصوله للمستشفى.. نسأل الله له المغفرة والرحمة وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان .
وكان عدد من أعضاء الفريق قد تحرك أمس الأول بعد ورود بلاغ عن مفقود مترجل بالقرب من موقق التابعة لمنطقة حائل  .
وأوضح على حسابه في منصة "إكس"، أن فارس الفريق "أحد أعضائه" ويدعى سعد جزاع الشمري، عثر على مفقود موقق محتجزًا بسفح جبل في حائل، وأنه لا تزال الجهات المختصّة وفريق إنجاد في الموقع لمساعدته.

"إنجاد" يباشر بلاغًا عن مفقودَيْن بالرياض


وأكد "الفريق" أنه قبل أسبوع تحرك عدد من أعضاء الفريق بعد ورود بلاغ عن مفقودَيْن بالقرب من الشحمة التابعة لمنطقة الرياض، كانا يستقلان مركبة من نوع هايلوكس أبيض 2009.

مفقود بالقرب من الخرمة في مكة


كما تحرك أعضاؤه بعد ورود بلاغ عن مفقود بالقرب من الخرمة التابعة لمنطقة مكة المكرمة، يستقل مركبة من نوع دينا.

إنجاد يبحث عن مفقود بالقرب من الشيحية


وفي وقت سابق، أعلن الفريق أنه تلقى بلاغًا عن مفقود بالقرب من الشيحية التابعة للمنطقة الشرقية، حيث أرسل عددًا من أفراد الفريق للبحث عن المفقود وتحديد موقعه.


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