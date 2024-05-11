عاجل.. أهم 10.. الكشف عن المايونيز "المسموم" وتنفيذ حكم الشرع في مقيمين وضبط صاحبة الفيديو المخل

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تقدم صحيفة “تواصل” لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، اليوم السبت، والتي جاء أبرزها على النحو التالي:





عاجل.. المرور يوضح إمكانية تحديد مستوى القيادة وإنهاء ساعات التدريب قبل عمر 17 سنة



القبض على مقيم لإشعاله النار في مركبتين بمكان عام بمكة المكرمة



تنبيه عاجل من حساب المواطن لمن لم تودع لهم مبالغ شهر مايو



عاجل.. تنفيذ حكم الشرع بجانيين في تبوك.. جريمة نكراء تضر بالمجتمع



للآباء والأمهات.. انطلاق اختبارات "نافس" لطلاب الابتدائية والمتوسطة غداً



عاجل.. نتائج التحاليل أظهرت مفاجأة.. اتخاذ عدد من الإجراءات بشأن حالات التسمم في الرياض



استنفار طواقم التفتيش على مطاعم الرياض بسبب "المايونيز"



عاجل.. تحذير من الأمن العام بشأن الإعلانات المضللة.. ماذا عن أداء الحج عن الآخرين؟



موقف مؤثر.. أول ردة فعل للإعلامي "سلمان عسكر " بعدما أنصفه أمير عسير



ضبط مقيمة سورية ظهرت في محتوى مخل بالآداب العامة

