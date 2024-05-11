عاجل.. أهم 10.. الكشف عن المايونيز "المسموم" وتنفيذ حكم الشرع في مقيمين وضبط صاحبة الفيديو المخل

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تقدم صحيفة “تواصل” لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، اليوم السبت، والتي جاء أبرزها على النحو التالي:
عاجل.. المرور يوضح إمكانية تحديد مستوى القيادة وإنهاء ساعات التدريب قبل عمر 17 سنة
أوضحت الإدارة العامة للمرور، مدى إمكانية تحديد مستوى القيادة وإنهاء ساعات التدريب قبل عمر 17 سنة .. المزيد هنا
القبض على مقيم لإشعاله النار في مركبتين بمكان عام بمكة المكرمة
ألقت شرطة منطقة مكة المكرمة القبض على مقيم من الجنسية التركية ظهر في محتوى مرئي يشعل النار في مركبتين متوقفتين في مكان عام.. المزيد هنا
تنبيه عاجل من حساب المواطن لمن لم تودع لهم مبالغ شهر مايو
تفاعل برنامج حساب المواطن، مع تساؤلات واستفسارات المستفيدين بشأن إيداع الدعم المخصص لشهر مايو الماضي، وشكوى البعض من عدم وصول الدعم.. المزيد هنا
عاجل.. تنفيذ حكم الشرع بجانيين في تبوك.. جريمة نكراء تضر بالمجتمع
أصدرت وزارة الداخلية، اليوم، بياناً بشأن تنفيذ حكم القتل تعزيراً بجانيين في منطقة تبوك، وفيما يلي نص البيان:.. المزيد هنا
للآباء والأمهات.. انطلاق اختبارات "نافس" لطلاب الابتدائية والمتوسطة غداً
تنطلق غداً الأحد، اختبارات "نافس" لطلاب الابتدائية والمتوسطة في جميع مناطق المملكة.. المزيد هنا
عاجل.. نتائج التحاليل أظهرت مفاجأة.. اتخاذ عدد من الإجراءات بشأن حالات التسمم في الرياض
أصدرت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، نتائج العينات التي حصلت عليها بشأن حالات التسمم في أحد مطاعم الرياض... المزيد هنا
استنفار طواقم التفتيش على مطاعم الرياض بسبب "المايونيز"
تشن فرق التفتيش التابعة لأمانة مدينة الرياض منذ "أمس" حملات رقابية موسعة على عدد كبير من مطاعم العاصمة.. المزيد هنا
عاجل.. تحذير من الأمن العام بشأن الإعلانات المضللة.. ماذا عن أداء الحج عن الآخرين؟
دعا الأمن العام المواطنين والمقيمين لعدم الاستجابة للإعلانات الوهمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن أداء فريضة الحج عن الآخرين.. المزيد هنا
موقف مؤثر.. أول ردة فعل للإعلامي "سلمان عسكر " بعدما أنصفه أمير عسير
وثق مقطع فيديو تم تداوله على منصات التواصل الاجتماعي موقفا مؤثرا للإعلامي سلمان عسكر عقب رد اعتباره أمام الجميع من قبل أمير عسير الأمير " تركي بن طلال".. المزيد هنا
ضبط مقيمة سورية ظهرت في محتوى مخل بالآداب العامة
قبضت إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة منطقة الرياض على مقيمة من الجنسية السورية، ظهرت في محتوى مرئي مخل بالآداب العامة.. المزيد هنا