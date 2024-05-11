السبت، 03 ذو القعدة 1445 ، 11 مايو 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

عاجل.. توجيه 4 ضربات لتجار ومروجي المخدرات بعدة مناطق في المملكة

المديرية العامة لمكافحة المخدرات - الحرب على المخدرات
أرشيفية
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook
قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مواطن بمنطقة الجوف لترويجه أقراصًا خاضعة لتنظيم التداول الطبي، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.اضافة اعلان

منطقة جازان:


أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع العارضة بمنطقة جازان تهريب (280) كيلوجرامًا من نبات القات المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.

الحدود الشمالية:


قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مواطن بمنطقة الحدود الشمالية لترويجه مادة الإمفيتامين المخدر، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته إلى النيابة العامة.

ضبط مواطن بحائل:

قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مواطن بمنطقة حائل لترويجه مادتي الحشيش والإمفيتامين المخدرتين، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.

التعاون مع الجهات الأمنية:

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات.
وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

اقرأ أيضا

تحذير مهم من سفارة المملكة في جورجيا

ضبط مقيمة سورية ظهرت في محتوى مخل بالآداب العامة

عاجل.. تحذير من الأمن العام بشأن الإعلانات المضللة.. ماذا عن أداء الحج عن الآخرين؟

الأرصاد عن إعلان الوظائف: غير صحيح

استنفار طواقم التفتيش على مطاعم الرياض بسبب "المايونيز"

تابعوا آخر أخبار تواصل على
whatsapp twitter nabd news
كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

المديرية العامة المخدرات 8:58 م السبت، 04 مايو 2024

"مكافحة المخدرات" تطيح بمواطنين في الحدود الشمالية والجوف

المديرية العامة لمكافحة المخدرات - الحرب على المخدرات 6:16 م الثلاثاء، 30 أبريل 2024

الإيقاع بمواطنين ومقيمين ومخالفين بكمية كبيرة من المواد المخدرة

المديرية العامة لمكافحة المخدرات - الحرب على المخدرات 6:04 م الخميس، 25 أبريل 2024

خلال ساعات.. إحباط تهريب وترويج كميات كبيرة من المخدرات في عدة مناطق

ت 8:36 م الثلاثاء، 23 أبريل 2024

دوريات "المجاهدين" بالمنطقة الشرقية تقبض على شخص لترويجه مادة الإمفيتامين المخدر