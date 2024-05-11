عاجل.. توجيه 4 ضربات لتجار ومروجي المخدرات بعدة مناطق في المملكة

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قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مواطن بمنطقة الجوف لترويجه أقراصًا خاضعة لتنظيم التداول الطبي، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.



منطقة جازان:

الحدود الشمالية:

ضبط مواطن بحائل:



التعاون مع الجهات الأمنية:

