عاجل.. "الأرصاد" يتوقع هطول أمطار رعدية ورياح متربة على مكة والرياض و7 مناطق

أ أ

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، بمشيئة الله تعالى، استمرار هطول أمطار رعدية خفيفة إلى متوسطة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار.





أمطار ورياح متربة على 9 مناطق







حركة الرياح على البحر الأحمر



حركة الرياح على الخليج العربي



6 نصائح من المرور للقيادة أثناء الأمطار

وأوضح أن هذه الحالة تكون على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، تمتد إلى الأجزاء الجنوبية من المدينة المنورة، وكذلك على أجزاء من مناطق الشرقية، الرياض والقصيم.في حين لا يستبعد تكوّن الضباب على أجزاء من مرتفعات عسير، الباحة، ومكة المكرمة.وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 20-40 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط.وجنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، تصل إلى 50 كم/ساعة مع السحب الرعدية الممطرة على مضيق باب المندب.وارتفاع الموج من متر إلى مترين على الجزء الشمالي والأوسط.ومن متر إلى متر ونصف على الجزء الجنوبي يصل إلى مترين ونصف مع السحب الرعدية الممطرة وعلى مضيق باب المندب.وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج يصل إلى مائج مع السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي.فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية شرقية تتحول تدريجيا إلى شرقية بسرعة 10-30 كم/ساعة على الجزء الشمالي.وغربية إلى شمالية غربية تتحول تدريجيا إلى شمالية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزء الجنوبي.وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.







الدفاع المدني يدعو إلى الحيطة من أمطار رعدية



ونبهت الإدارة العامة للمرور المواطنين والمقيمين وسائقي السيارات والحافلات المدرسية باتباع إجراءات السلامة لتجنب الحوادث والحفاظ على الأرواح أثناء الأجواء الماطرة.وأكدت المرور أن المطر يجعل الطرق زلقة وغير مستقرة، ونصحت بالقيادة بحذر خلال هطول الأمطار وقاية وأمان، حيث ترتفع نسبة الخطورة عند القيادة تحت الأجواء الماطِرة.وقدمت عددًا من النصائح للقيادة السليمة وقت المطر، وهي:1 – اختر أقصر وأسلم طريق لوجهتك قبل الانطلاق.2 - أشعل المصابيح في حال انعدام الرؤية لتتضح أبعاد المركبة تحت المطر لمن حولك.3 - دع المركبة تتنفس وافتح النوافذ قليلًا حتى لا يتجمع الضباب عليها.4 - قُد ببط وخفف سرعتك لأن الإطار عندما يتحرك يقل تمسكه وثباته مع زيادة السرعة.5 - تحرك بهدوء كي لا تفقد السيطرة على سيارتك فوق الشوارع المبتلة.6 - اترك مسافة آمنة لتجنب التوقف المفاجئ بينك وبين المركبة التي أمامك.يأتي هذا في وقت دعت فيه المديرية العامة للدفاع المدني إلى الحيطة والحذر، وضـرورة البقاء في أماكن آمنة، والابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول والمسـتنقعات المائية والأودية، وعدم السباحة فيها كونها أماكن غير مناسبة لذلك وتشكل خطورة.