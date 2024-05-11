"أنتم محاسبون أمام الله".. ماذا قال وزير الشؤون الإسلامية لمنسوبي الوزارة أثناء زيارة مسجد بجازان؟

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عرضت قناة الإخبارية، جانباً من زيارة وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور، عبد اللطيف آل الشيخ لمقر أحد مساجد جازان.



أنتم محاسبون أمام الله:



افتتاح المخيم الدعوي الأول بمركز الحميراء



بيئة توعوية ودعوية شاملة







وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد د. عبد اللطيف آل الشيخ خلال زيارته لمقر أحد مساجد جازان:



اطلبوا ما تحتاجون إليه؛ فالدولة قوية والميزانية مرصودة، وإذا رصدتم ملاحظات أو تقصير أرفعوها لي شخصياًpic.twitter.com/b75z2h2Cu4 "أنتم محاسبون أمام الله عز وجل في أي تقصير"..وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد د. عبد اللطيف آل الشيخ خلال زيارته لمقر أحد مساجد جازان:اطلبوا ما تحتاجون إليه؛ فالدولة قوية والميزانية مرصودة، وإذا رصدتم ملاحظات أو تقصير أرفعوها لي شخصياً #الإخبارية May 11, 2024

وقال الوزير لمنسوبي الوزارة خلال زيارته المسجد: "أنتم محاسبون أمام الله عز وجل في أي تقصير".وأضاف: "اطلبوا ما تحتاجون إليه؛ فالدولة قوية والميزانية مرصودة، وإذا رصدتم ملاحظات أو تقصير ارفعوها لي شخصياً".وفي وقت سابق، افتتح وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، المخيم الدعوي الأول بمركز الحميراء التابع لمحافظة العارضة بمنطقة جازان.المخيم الدعوي تنظمه وزارة الشؤون الإسلامية ممثلة بفرعها في المنطقة بالتعاون مع جمعية نجاة للدعوة والإرشاد، ويستمر لمدة ستة أشهر في مساجد وجوامع محافظات الشريط الحدودي.وتجول وزير الشؤون الإسلامية، في المعرض المصاحب الذي يظم العديد من الأركان لجمعيات الدعوة والإرشاد المشاركة، وركناً للمديرية العامة لمكافحة المخدرات، وركن قوات الأفواج الأمنية، واستمع لشرح موجز عن المعروضات والخدمات التي تقدمها الجهات المشاركة.وألقى آل الشيخ كلمة بين فيها أن المخيم الدعوي والبرامج الدعوية المصاحبة له ستسهم في توفير بيئة توعوية ودعوية شاملة تعمل على تثقيف وتوعية وحماية أفراد المجتمع من خطر المخدرات والتهريب، من خلال برامج دعوية وأنشطة اجتماعية تعزز الوعي والمسؤولية ورفع مستوى الوعي بمخاطر المخدرات والتهريب وتأثيراتها السلبية على الفرد والمجتمع، وتعزيز التعاون بين مختلف الجهات الحكومية والمنظمات الأهلية لمكافحة المخدرات والتهريب وتعزيز الانتماء الوطني والأمن الفكري.