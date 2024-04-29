أهم 10.. كلمة ولي العهد وانحراف طائرة وبيان متحدث الأرصاد

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بيان توضيحي من مطار الملك خالد حول انحراف طائرة أثناء هبوطها



عاجل.. بيان لمتحدث الأرصاد حول السفر برًا



عاجل.. هل الدعم العقاري يؤثر علي استحقاق الضمان الاجتماعي؟



مُنقذ أسرة وادي الجعبة: رجوتُ الله وخاطرت لإنقاذ نفسي وإنقاذهم (فيديو)



عاجل.. التستر وغسل الأموال يطيح بوافد و3 مواطنين لإخفائهم 200 مليون ريال



أمطار غزيرة.. الدفاع المدني يدعو سكان مكة والمدينة إلى توخي الحذر



ترقيات مهمة.. قرار لأمير الرياض بشأن ٢٣٨ موظفًا من منسوبي الإمارة



عقب حادثة التسمم بالرياض.. تحذير من أمر خطير يثير "الرعب" بين المواطنين



هدية غير متوقعة لسائق الشيول منقذ الشبان من سيل وادي الجعبة



ولي العهد: هدفنا الوصول إلى اقتصاد عالمي متماسك من خلال تعزيز التعاون الدولي



بيان عاجل من متحدث الأرصاد حول الأمطار على المسجد النبوي

