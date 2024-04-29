أهم 10.. كلمة ولي العهد وانحراف طائرة وبيان متحدث الأرصاد

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تقدم صحيفة تواصل الإلكترونية لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، على مدار اليوم:
بيان توضيحي من
مطار الملك خالد حول انحراف طائرة أثناء هبوطها
أعلن مطار الملك خالد الدولي، انحراف طائرة تابعة لشركة "ناس" عن المدرج أثناء هبوطها، دون أن يسفر الحادث عن أضرار بين الركاب.. المزيد هنا
عاجل.. بيان
لمتحدث الأرصاد حول السفر برًا
حذر المتحدث الرسمي للمركز الوطني للأرصاد، حسين القحطاني، من السفر برًا نظرًا للتقلبات الجوية والرياح والحالة المطرية على مناطق المملكة.. المزيد هنا
عاجل.. هل الدعم
العقاري يؤثر علي استحقاق الضمان الاجتماعي؟
كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ما إذا كان الحصول على الدعم العقاري يؤثر على استحقاق الضمان الاجتماعي.. المزيد هنا
مُنقذ أسرة وادي
الجعبة: رجوتُ الله وخاطرت لإنقاذ نفسي وإنقاذهم (فيديو)
بعد قيامه بعمل بطولي، حكى مُنقذ الأسرة المكونة من 4 أشخاص في “وادي الجعبة” عايض الأكلبي، عن دوره البطولي والإنساني مع الأسرة.. المزيد هنا
عاجل.. التستر
وغسل الأموال يطيح بوافد و3 مواطنين لإخفائهم 200 مليون ريال
أنهت نيابة الجرائم الاقتصادية تحقيقاتها مع وافد وثلاثة مواطنين بتهمة التستر وغسل الأموال.. المزيد هنا
أمطار غزيرة..
الدفاع المدني يدعو سكان مكة والمدينة إلى توخي الحذر
دعت المديرية العامة للدفاع المدني، سكان مكة المكرمة والمدينة المنورة إلى الحيطة والحذر من استمرار هطول الأمطار الرعدية مع تقلبات جوية متوقعة.. المزيد هنا
ترقيات مهمة..
قرار لأمير الرياض بشأن ٢٣٨ موظفًا من منسوبي الإمارة
اعتمد صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، أمير منطقة الرياض، ترقية ٢٣٨ موظفًا.. المزيد هنا
عقب حادثة
التسمم بالرياض.. تحذير من أمر خطير يثير "الرعب" بين المواطنين
رصدت "هيئة مكافحة الإشاعات" - مستقلة - انتشار رسائل متداولة عبر تطبيق "واتساب" تزعم حدوث وفيات وإصابات نتيجة التسمم ببعض المطاعم.. المزيد هنا
هدية غير متوقعة لسائق الشيول منقذ الشبان من سيل وادي الجعبة
تداول نشطاء مقطع فيديو على منصة إكس، يوثق قيام مواطن بإهداء سيارة جيب شاص موديل 2024.. المزيد هنا
ولي العهد: هدفنا الوصول إلى اقتصاد عالمي متماسك من خلال تعزيز التعاون الدولي
أكد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله- أن المملكة أدركت.. المزيد هنا
بيان عاجل من متحدث الأرصاد حول الأمطار على المسجد النبوي
أوضح المتحدث الرسمي للمركز الوطني للأرصاد حسين القحطاني، أن المسجد النبوي يسجل ١٩ ملم من الأمطار عند السادسة من مساء اليوم.. المزيد هنا