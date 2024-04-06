عاجل.. أهم 10.. تنبيه لمن لم تصلهم دفعة أبريل ومخالفات مرورية لا ينطبق عليها قرار التخفيض

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تقدم صحيفة “تواصل” لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، على مدار اليوم السبت، والتي جاء أبرزها على النحو التالي:
عاجل.. الداخلية تكشف عن ضبط أكثر من 21 ألف مخالف
أسفرت الحملات الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، التي تمت في مناطق المملكة كافة.. المزيد هنا
الحصيني: اليوم بداية الحالة المطرية الـ 12 .. تقلبات جوية بعدة مناطق
توقع الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني بداية الحالة المطرية الـ ثانية عشرة اليوم السبت، بمشيئة الله.. المزيد هنا
المحكمة العليا تدعو إلى تحري رؤية هلال شهر شوال مساء يوم الإثنين
دعت المحكمة العليا عموم المسلمين في جميع أنحاء المملكة إلى تحري رؤية هلال شهر شوال مساء يوم الاثنين التاسع والعشرين من شهر رمضان.. المزيد هنا
بعد التوجيه الملكي.. 4مخالفات مرورية لا ينطبق عليها قرار التخفيض
كشفت الإدارة العامة للمرور، عن المخالفات المرورية المستثناة من تخفيض غرامات المخالفات الذي أعلنته وزارة الداخلية إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين.. المزيد هنا
عاجل.. حالة حرجة.. الإخلاء الطبي ينقل مواطناً من مصر إلى المملكة
باشرت سفارة المملكة لدى جمهورية مصر العربية، اليوم السبت، بالتعاون مع الجهات المصرية المعنية.. المزيد هنا
العثور على الفتاة المفقودة بأحد المسارحة.. وهذه حالتها
أوضح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة جازان، أنه تم العثور على الفتاة المفقودة بمحافظة أحد المسارحة.. المزيد هنا
تنبيه عاجل من حساب المواطن لمن لم تصلهم دفعة أبريل حتى الآن
تفاعل حساب خدمة المستفيدين التابع لحساب المواطن، مع سؤال أحد المواطنين يقول إنه لم تنزل له الدفعة الأخيرة.. المزيد هنا
متحدث الأرصاد يتوقع طقس عيد الفطر : أجواء ماطرة
توقع المتحدث الرسمي باسم المركز الوطني للأرصاد حسين القحطاني، اليوم السبت، حالة مطرية تشهدها معظم مناطق المملكة خلال عيد الفطر.. المزيد هنا
بالفيديو.. أمطار غزيرة وسيول بين المجمعة والزلفي
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو وثق حالة مطرية غزيرة وجريان للسيول يبن المجمعة والزلفي في منطقة الرياض.. المزيد هنا
عاجل.. مفتي المملكة: إخراج صدقة الفطر نقوداً لا تجزئ لأن ذلك مخالف للسنة
أكد سماحة مفتي عام المملكة رئيس هيئة كبار العلماء رئيس اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ.. المزيد هنا