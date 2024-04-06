عاجل.. أهم 10.. تنبيه لمن لم تصلهم دفعة أبريل ومخالفات مرورية لا ينطبق عليها قرار التخفيض

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تقدم صحيفة “تواصل” لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، على مدار اليوم السبت، والتي جاء أبرزها على النحو التالي:





عاجل.. الداخلية تكشف عن ضبط أكثر من 21 ألف مخالف



الحصيني: اليوم بداية الحالة المطرية الـ 12 .. تقلبات جوية بعدة مناطق



المحكمة العليا تدعو إلى تحري رؤية هلال شهر شوال مساء يوم الإثنين



بعد التوجيه الملكي.. 4مخالفات مرورية لا ينطبق عليها قرار التخفيض



عاجل.. حالة حرجة.. الإخلاء الطبي ينقل مواطناً من مصر إلى المملكة



العثور على الفتاة المفقودة بأحد المسارحة.. وهذه حالتها



تنبيه عاجل من حساب المواطن لمن لم تصلهم دفعة أبريل حتى الآن



متحدث الأرصاد يتوقع طقس عيد الفطر : أجواء ماطرة



بالفيديو.. أمطار غزيرة وسيول بين المجمعة والزلفي



عاجل.. مفتي المملكة: إخراج صدقة الفطر نقوداً لا تجزئ لأن ذلك مخالف للسنة

