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بيان توضيحي من مطار الملك خالد حول انحراف طائرة أثناء هبوطها

مطار الملك خالد الدولي
مطار الملك خالد
أ أ
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أعلن مطار الملك خالد الدولي، انحراف طائرة تابعة لشركة "ناس" عن المدرج أثناء هبوطها، دون أن يسفر الحادث عن أضرار بين الركاب.اضافة اعلان

تفاصيل الواقعة

وجاء في بيان أصدره مطار الملك خالد الدولي عبر حسابه في منصة "إكس": أنه "في يوم الأحد 19 شوال 1445 هـ، الموافق  28 إبريل 2024م، الساعة 19:34 أثناء هبوط رحلة طيران ناس رقم XY224 القادمة من الدوحة، انحرفت الطائرة عن المدرج الرئيس وتوقفت في الممر الأرضي المجاور مرورًا بالمنطقة الترابية العازلة بينهما".
وأضاف: "وبعد التأكد من سلامة الركاب وسلامة الطائرة أكملت الطائرة مسيرها إلى الموقف المخصص لها، وتم نزول الركاب بسلام والاطمئنان على صحتهم من خلال إدارة المطار".
وأوضحت إدارة مطار الملك خالد الدولي، أنه "ولله الحمد لا يوجد أي إصابات بين الركاب، وجاري استكمال الإجراءات النظامية اللازمة".



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