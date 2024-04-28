عاجل.. أهم 10.. بشرى بشأن رواتب الموظفين وتتبع المركبات وتوضيح حساب المواطن

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عاجل.. بشرى
للموظفين الحكوميين حول صرف رواتب شهر إبريل
من المقرر أن يتم اليوم الأحد إيداع راتب شهر إبريل في حسابات الموظفين بالقطاع العام والحكومي، وفق ما أعلنت وزارة المالية.. المزيد هنا
السيول فوق
الأرصفة.. حالة مطرية مع تقلبات جوية على مكة وهذه المناطق (فيديو)
استمرارًا للحالة المطرية والتقلبات الجوية على مناطق مختلفة من المملكة، جرت السيول كالأنهار حتى غطت الأرصفة.. المزيد هنا
عاجل.. توضيح من
حساب المواطن بخصوص كيفية حساب الدخل العائد من النشاط التجاري
كشف حساب المواطن عن آلية احتساب الدخل العائد من النشاط التجاري للمستفيدين.. المزيد هنا
شروط وخطوات
التسجيل في "تمهير" .. تعرف عليها
حدد صندوق تنمية الموارد البشرية، مجموعة من الخطوات للتسجيل في منتج تطوير الخريجين "تمهير" اعتبارًا من اليوم الأحد.. المزيد هنا
عاجل.. الضمان
الاجتماعي المطور.. موعد صرف دفعة شهر إبريل
تودع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، راتب الضمان الشهري في حسابات المستحقين الذين تنطبق عليهم شروط الأهلية بشكل شهري.. المزيد هنا
"التجارة"
تطلق خدمة جديدة لتتبع المركبات حتى الرّخص
أطلقت وزارة التجارة خدمة (التجيير الآلي) للبطاقات الجمركية للسيارات في منصة أبشر، لتوفير خدمات مؤتمتة.. المزيد هنا
عاجل.. هل يجب
طلب تمديد تخفيض المخالفات المرورية؟.. "المرور" يحسم الجدل
أوضحت الإدارة العامة للمرور، إجراءات تسديد المخالفات المرورية أو الاعتراض عليها وفقًا للمادة رقم 75.. المزيد هنا
وزير الخارجية: الوضع في غزة "كارثة" بكل ما تعنيه الكلمة
قال صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، وزير الخارجية: إن الوضع في غزة "كارثة" بكل ما تعنيه الكلمة.. المزيد هنا
نقل أول حالة جلطة قلبية.. تفعيل خدمات الإسعاف الجوي من مستشفى رفحاء العام
فعّل تجمع الحدود الشمالية الصحي، خدمات الإسعاف الجوي العمودي من مستشفى رفحاء العام، بالتعاون.. المزيد هنا
بعد عمله البطولي.. أول تعليق لقائد الشيول منقذ الشباب من السيول
من خلال مقطع فيديو تم تداوله على منصة "إكس" كشف المواطن عايض الأكلبي، تفاصيل إنقاذه "شباب" علقوا داخل السيل.. المزيد هنا