عاجل.. أهم 10.. بشرى بشأن رواتب الموظفين وتتبع المركبات وتوضيح حساب المواطن

أ أ

تقدم صحيفة تواصل الإلكترونية لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، على مدار اليوم:





عاجل.. بشرى للموظفين الحكوميين حول صرف رواتب شهر إبريل



السيول فوق الأرصفة.. حالة مطرية مع تقلبات جوية على مكة وهذه المناطق (فيديو)



عاجل.. توضيح من حساب المواطن بخصوص كيفية حساب الدخل العائد من النشاط التجاري



شروط وخطوات التسجيل في "تمهير" .. تعرف عليها



عاجل.. الضمان الاجتماعي المطور.. موعد صرف دفعة شهر إبريل



"التجارة" تطلق خدمة جديدة لتتبع المركبات حتى الرّخص



عاجل.. هل يجب طلب تمديد تخفيض المخالفات المرورية؟.. "المرور" يحسم الجدل



وزير الخارجية: الوضع في غزة "كارثة" بكل ما تعنيه الكلمة



نقل أول حالة جلطة قلبية.. تفعيل خدمات الإسعاف الجوي من ‫مستشفى رفحاء العام



بعد عمله البطولي.. أول تعليق لقائد الشيول منقذ الشباب من السيول

