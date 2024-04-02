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صحيفة تواصل الالكترونية

عاجل.. أهم 10.. قرارات مهمة لمجلس الوزراء وبشرى لمستفيدي حساب المواطن

أهم 10
أهم 10
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تقدم صحيفة “تواصل” لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، على مدار اليوم الثلاثاء، والتي جاء أبرزها على النحو التالي:

تنبيه من "المرور" بشأن رصد مخالفة استخدام الجوال أثناء القيادةاضافة اعلان


أصدرت الإدارة العامة للمرور، اليوم الثلاثاء، تنبيهًا بشأن رصد مخالفة استخدام الجوال أثناء القيادة.. المزيد هنا

عاجل.. قبل 24 ساعة من الصرف.. بشرى لمستفيدي حساب المواطن بخصوص الدفعات المالية


صدرت الدفعات المالية للمؤهلين للدورة 77 من حساب المواطن، والتي يتبقى أقل من 24 ساعة على إيداعها في حساباتهم البنكية.. المزيد هنا

تجمعات هائلة للبرد.. شاهد قوة اندفاع السيل في الطائف ووادي حراض بمكة


بالتزامن مع التقلبات الجوية والحالة المطرية التي تشهدها مناطق مختلفة من المملكة، اليوم الثلاثاء، جرت السيول المتدفقة كالأنهار.. المزيد هنا

عاجل.. مفاجأة بشأن التعديل.. توضيح مهم لـ"التأمينات" حول تحديد سن المشترك


كشفت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، أنه يمكن تحديد سن المشترك بعد التسجيل.. المزيد هنا

بيان لـ"الأرصاد" حول طقس إبريل وغزارة الأمطار وتقلبات الربيع


أكد مدير المركز الوطني للأرصاد، أن الحالة المطرية التي شهدتها مختلف محافظات ومناطق المملكة؛ تأتي.. المزيد هنا

عاجل.. بعد إعلان نتائج الرخصة المهنية.. متى تصدر ترقيات المعلمين؟


من بين شروط الترقية للمعلمين والمعلمات، اجتياز اختبار الرخصة المهنية، الذي تجريه هيئة تقويم التعليم والتدريب للمعلمين.. المزيد هنا

تنبيه عاجل من سفارة المملكة في ماليزيا لجميع المواطنين


أصدرت سفارة المملكة في ماليزيا، اليوم الثلاثاء، تنبيهًا عاجلًا لجميع المواطنين.. المزيد هنا

عاجل.. 18 قرارًا.. تفاصيل جلسة مجلس الوزراء برئاسة ولي العهد


رأس صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء - حفظه الله -، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، اليوم، في جدة.. المزيد هنا

"الزكاة والضريبة" تكشف عن اشتراطات تطبيق ضريبة القيمة المضافة


كشفت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، عن اشتراطات تطبيق ضريبة القيمة المضافة.
وقالت ردًا على استفسار.. المزيد هنا

عاجل.. النيابة العامة تحدد عقوبة التشهير بالآخرين عبر وسائل التواصل الاجتماعي


أكدت النيابة العامة، أن التشهير بالآخرين، أو إلحاق الضرر بهم بأي طريقة كانت، عبر وسائل التواصل الاجتماعي.. المزيد هنا

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