عاجل.. أهم 10.. قرارات مهمة لمجلس الوزراء وبشرى لمستفيدي حساب المواطن

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تقدم صحيفة “تواصل” لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، على مدار اليوم الثلاثاء، والتي جاء أبرزها على النحو التالي:





تنبيه من "المرور" بشأن رصد مخالفة استخدام الجوال أثناء القيادة



عاجل.. قبل 24 ساعة من الصرف.. بشرى لمستفيدي حساب المواطن بخصوص الدفعات المالية



تجمعات هائلة للبرد.. شاهد قوة اندفاع السيل في الطائف ووادي حراض بمكة



عاجل.. مفاجأة بشأن التعديل.. توضيح مهم لـ"التأمينات" حول تحديد سن المشترك



بيان لـ"الأرصاد" حول طقس إبريل وغزارة الأمطار وتقلبات الربيع



عاجل.. بعد إعلان نتائج الرخصة المهنية.. متى تصدر ترقيات المعلمين؟



تنبيه عاجل من سفارة المملكة في ماليزيا لجميع المواطنين



عاجل.. 18 قرارًا.. تفاصيل جلسة مجلس الوزراء برئاسة ولي العهد



"الزكاة والضريبة" تكشف عن اشتراطات تطبيق ضريبة القيمة المضافة



عاجل.. النيابة العامة تحدد عقوبة التشهير بالآخرين عبر وسائل التواصل الاجتماعي

