ترقيات مهمة.. قرار لأمير الرياض بشأن ٢٣٨ موظفًا من منسوبي الإمارة

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اعتمد صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، أمير منطقة الرياض، ترقية ٢٣٨ موظفًا من منسوبي الإمارة من المرتبة السادسة إلى السابعة عبر منصة مسار.





قرار لأمير الرياض بشأن ٢٣٨ موظفًا من منسوبي الإمارة



أمير الرياض يستقبل أهالي المنطقة



وتمنى سموه للمشمولين بالترقية التوفيق، وأن تكون هذه المناسبة حافزًا لبذل المزيد من الجهد بما يعود بالنفع على الوطن والمواطن والمقيم.وقبل أيام، استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، أمير منطقة الرياض، بقصر سموه، في جلسته الأسبوعية عددًا من أصحاب السمو والفضيلة والمعالي، وأهالي المنطقة ورجال الأعمال.ورحب سموه بالجميع، مؤكدًا أهمية الحرص على الاعتناء بكل ما من شأنه دعم ما يصب في مصلحة المواطن وتعزيز دوره في مسيرة هذه البلاد المباركة تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله.-حضر الاستقبال، صاحب السمو الأمير سعود بن عبدالله بن ثنيان، وصاحب السمو الملكي الأمير بندر بن فيصل بن بندر بن عبدالعزيز مساعد رئيس الاستخبارات العامة، وصاحب السمو الأمير خالد بن عبدالعزيز بن محمد بن عياف بن مقرن.