الإثنين، 20 شوال 1445 ، 29 أبريل 2024

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بيان عاجل من متحدث الأرصاد حول الأمطار على المسجد النبوي

المسجد النبوي
المسجد النبوي
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أوضح المتحدث الرسمي للمركز الوطني للأرصاد حسين القحطاني، أن المسجد النبوي يسجل ١٩ ملم من الأمطار عند السادسة من مساء اليوم.

أمطار على المدينة المنورةاضافة اعلان

وقال القحطاني: "وتفاوت في كميات الأمطار على منطقة المدينة المنورة مابين متوسطة إلى غزيرة".

توقعات حالة الطقس

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - أن الفرصة لاتزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، تبوك، الحدود الشمالية، الجوف، حائل، القصيم، الرياض، الشرقية.

حركة الرياح السطحية

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 20-40 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 15-35 كم /ساعة تصل سرعة الرياح إلى أكثر من 50 كم/ساعة مع تكون السحب الرعدية الممطرة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف يصل إلى مترين ونصف مع تكون السحب الرعدية الممطرة، وحالة البحر متوسط الموج يصل إلى مائج مع تكون السحب الرعدية الممطرة.

حالة الخليج العربي

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية بسرعة 20-40 كم/ساعة على الجزء الشمالي تصل إلى 50 كم/ساعة مع تكون السحب الرعدية الممطرة وشمالية شرقية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزء الجنوبي, وارتفاع الموج من متر إلى مترين على الجزء الشمالي يصل إلى مترين ونصف مع السحب الرعدية الممطرة ومن نصف المتر إلى متر ونصف على الجزء الجنوبي، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج يصل إلى مائج على الجزء الشمالي مع تكون السحب الرعدية الممطرة.


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