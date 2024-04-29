عاجل.. هل الدعم العقاري يؤثر علي استحقاق الضمان الاجتماعي؟

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كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ما إذا كان الحصول على الدعم العقاري يؤثر على استحقاق الضمان الاجتماعي.

وقالت ردًا على استفسار بهذا الخصوص عبر حسابها في منصة "إكس": "يعتمد الضمان الاجتماعي المطور على عدم بلوغ الحد المانع، ولابد من الإفصاح عن جميع مصادر الدخل لأفراد الأسرة كاملاً".

وأضافت: "حيث يؤخذ بالاعتبار كافة أنواع الدخل 50% من الدخل المكتسب (راتب شهري أو عائد من تجارة) + إجمالي الدخل غير المكتسب (الإعانات الحكومية باستثناء مبالغ دعم إعانات الأشخاص ذوي الإعاقة والبرامج المساندة)".





حياك الله ، فاطمة



يعتمد الضمان الاجتماعي المطور على عدم بلوغ الحد المانع، ولابد من الإفصاح عن جميع مصادر الدخل لأفراد الاسرة كاملا، حيث

يؤخذ بالإعتبار كافة أنواع الدخل 50 % من الدخل المكتسب (راتب شهري او عائد من تجارة) (cont) وعليكم السلامحياك الله ، فاطمةيعتمد الضمان الاجتماعي المطور على عدم بلوغ الحد المانع، ولابد من الإفصاح عن جميع مصادر الدخل لأفراد الاسرة كاملا، حيثيؤخذ بالإعتبار كافة أنواع الدخل 50 % من الدخل المكتسب (راتب شهري او عائد من تجارة) (cont) https://t.co/YHZPzY8ZtF April 28, 2024

الحد المانع لمعاش الضمان



شروط استحقاق الضمان الاجتماعي



خطوات الاستعلام عن أهلية الضمان الاجتماعي



خطوات الاعتراض على عدم أهلية الضمان الاجتماعي

