عاجل.. بيان لمتحدث الأرصاد حول السفر برًا

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حذر
المتحدث الرسمي للمركز الوطني للأرصاد، حسين القحطاني، من السفر برًا نظرًا للتقلبات الجوية والرياح
والحالة المطرية على مناطق المملكة.
الأرصاد يصدر بيانًا حول تأجيل السفر برًا وأوضح على حسابه في منصة إكس، أن المركز رفع مستوى الجاهزية والتنسيق في المناطق المتأثرة بالحالة المطرية.
ودعا القحطاني لمزيد من الحذر والانتباه من الظواهر الجوية المصاحبة، خاصة الرياح شديدة السرعة وانعدام الرؤية وتساقط البرد والسيول المفاجئة، ناصحًا بتأجيل السفر برًا لغير الضرورة.
أمطار غزيرة مع جريان السيول ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغباروفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، توقع المركز
الوطني للأرصاد أن الفرصة لاتزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي
إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على
أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة والمدينة المنورة.
🔴 المركز يرفع مستوى الجاهزية والتنسيق في المناطق المتأثرة بالحالة المطرية، وندعو لمزيد من الحذر والانتباه من الظواهر الجوية المصاحبة خاصة الرياح شديدة السرعة وانعدام الرؤية وتساقط البرد والسيول المفاجئة، كما ننصح بتأجيل السفر براً لغير الضرورة.#نحيطكم_بأجوائكم— المتحدث الرسمي للمركز الوطني للأرصاد (@spokespncm) April 28, 2024
في حين تكون خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من مناطق تبوك، حائل، القصيم، والرياض.
ولا يُستبعد تكون الضباب على أجزاء من مرتفعات تلك المناطق كذلك على أجزاء من المنطقة الشرقية.