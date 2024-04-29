عاجل.. بيان لمتحدث الأرصاد حول السفر برًا

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حذر المتحدث الرسمي للمركز الوطني للأرصاد، حسين القحطاني، من السفر برًا نظرًا للتقلبات الجوية والرياح والحالة المطرية على مناطق المملكة.





الأرصاد يصدر بيانًا حول تأجيل السفر برًا



أمطار غزيرة مع جريان السيول ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار



🔴 المركز يرفع مستوى الجاهزية والتنسيق في المناطق المتأثرة بالحالة المطرية، وندعو لمزيد من الحذر والانتباه من الظواهر الجوية المصاحبة خاصة الرياح شديدة السرعة وانعدام الرؤية وتساقط البرد والسيول المفاجئة، كما ننصح بتأجيل السفر براً لغير الضرورة. #نحيطكم_بأجوائكم April 28, 2024

وأوضح على حسابه في منصة إكس، أن المركز رفع مستوى الجاهزية والتنسيق في المناطق المتأثرة بالحالة المطرية.ودعا القحطاني لمزيد من الحذر والانتباه من الظواهر الجوية المصاحبة، خاصة الرياح شديدة السرعة وانعدام الرؤية وتساقط البرد والسيول المفاجئة، ناصحًا بتأجيل السفر برًا لغير الضرورة.وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، توقع المركز الوطني للأرصاد أن الفرصة لاتزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة والمدينة المنورة.في حين تكون خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من مناطق تبوك، حائل، القصيم، والرياض.

ولا يُستبعد تكون الضباب على أجزاء من مرتفعات تلك المناطق كذلك على أجزاء من المنطقة الشرقية.





الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر



فيما دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة من أمطار غزيرة وسيول وصواعق رعدية مع رياح مغبرة على بعض مناطق المملكة، مشددًا على ضرورة الحذر خاصة بالمناطق المفتوحة والطرق السريعة.