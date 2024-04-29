مُنقذ أسرة وادي الجعبة: رجوتُ الله وخاطرت لإنقاذ نفسي وإنقاذهم (فيديو)

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بعد قيامه بعمل بطولي، حكى مُنقذ الأسرة المكونة من 4 أشخاص في “وادي الجعبة” عايض الأكلبي، عن دوره البطولي والإنساني مع الأسرة.





مُنقذ أسرة وادي الجعبة يكشف كواليس ما حدث في السيول



pic.twitter.com/QT2yPjQ3w6 فيديو | منقذ الأشخاص الأربعة في "وادي الجعبة" عايض الأكلبي: رجوت الله وخاطرت لإنقاذ نفسي وإنقاذهم ويعلم الله أني لا أعرفهم ولا يعرفونني لكنهم قالوا لي "تكفى" #الراصد April 28, 2024

وفي تصريحات لـ "الإخبارية" أوضح أنه تلقى اتصالاً من أحد الأقارب بوجود محتجزين في وادي الجعبة بمحافظة بيشة بمنطقة عسير، فأسرع إليهم وواجه السيول القوية والتي كانت تتدفق بشدة، فقرر المواجهة من أجل إنقاذهم.وأضاف أنه دعا الله وخاطر لإنقاذ نفسه وإنقاذ الأسرة المنكوبة، وهو لا يعرفهم؛ ولكنه قام بنجدتهم ابتغاء مرضاة الله.وكان الدفاع المدني قد أعلن أنه تمكن من إنقاذ 4 أشخاص بعسير احتجزوا في سيل داخل مركبة بوادي الجعبة، وأنه تم تطبيق الأنظمة بحق قائدها لارتكابه مخالفة "المجازفة بعبور الأودية أثناء جريانها.وحسب ما أقرته لائحة الجزاءات والمخالفات المرورية، فإن أصحاب المركبات التي تعمَّد أصحابها قَطْع الأودية والشعاب تنتظرهم غرامات مالية، تصل إلى عشرة آلاف ريال.وكان الدفاع المدني قد حذر ودعا إلى توخي الحيطة واتباع الإرشادات إثر الحالة المناخية والأمطار الغزيرة والسيول التي تشهدها مناطق المملكة هذه الأيام.