عاجل.. أهم 10.. موعد اختبار الرخصة المهنية وبشرى حساب المواطن وهدية ثمينة لمنقذ طفل الخرج

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تقدم صحيفة “تواصل” لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، على مدار اليوم الأربعاء، والتي جاء أبرزها على النحو التالي:



الزلزال الأقوى منذ 1999.. لقطات مرعبة توثق الذعر في تايوان (فيديو)



بيان عاجل.. تحذير من "الأرصاد" بشأن الحالة المناخية لربيع 2024



طقس الرياض.. شاهد قوة أمطار المجمعة والغاط مع بردية كثيفة بالقويعية



"تقويم التعليم" يحدد موعد اختبار الرخصة المهنية المقبل



عاجل.. قوات الطوارئ الخاصة تعلن نتائج القبول على الوظائف العسكرية



"العدل": إلغاء ترخيص المحامي وشطب اسمه في هذه الحالات



عاجل.. مع إيداع الدفعة 77.. بشرى من حساب المواطن لـ "الموقوف خدماتهم"



عاجل.. متى تبدأ إجازة عيد الفطر للعاملين بالقطاع الخاص؟



بعد قرار مجلس الوزراء.. بشرى للنازحين من هذا البلد إلى المملكة



عاجل.. حزمة من الهدايا الثمينة لمنقذ طفل الخرج

