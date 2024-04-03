عاجل.. أهم 10.. موعد اختبار الرخصة المهنية وبشرى حساب المواطن وهدية ثمينة لمنقذ طفل الخرج

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تقدم صحيفة “تواصل” لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، على مدار اليوم الأربعاء، والتي جاء أبرزها على النحو التالي:
الزلزال الأقوى منذ 1999.. لقطات مرعبة توثق الذعر في تايوان (فيديو)
تعرضت تايوان، اليوم الأربعاء، لأقوى زلزال يضرب الجزيرة منذ أكثر من 25 عامًا على الأقل، مما أسفر عن سقوط قتلى وانهيار عدد كبير من المباني.. المزيد هنا
بيان عاجل..
تحذير من "الأرصاد" بشأن الحالة المناخية لربيع 2024
كشف المركز الوطني للأرصاد، معدلات هطول الأمطار على محطات الأرصاد المأهولة بالمملكة خلال فصل الربيع لشهري إبريل ومايو.. المزيد هنا
طقس الرياض..
شاهد قوة أمطار المجمعة والغاط مع بردية كثيفة بالقويعية
استمرارًا للحالة المطرية والتقلبات الجوية التي تشهدها مناطق مختلفة من المملكة، جرت السيول اليوم الأربعاء.. المزيد هنا
"تقويم
التعليم" يحدد موعد اختبار الرخصة المهنية المقبل
أعلنت هيئة تقويم التعليم والتدريب، عن إجراء الدورة الخامسة من اختبار الرخصة المهنية التعليمية بشقيه (التربوي العام) و(التخصصي) في أواخر العام الجاري.. المزيد هنا
عاجل.. قوات الطوارئ
الخاصة تعلن نتائج القبول على الوظائف العسكرية
أعلنت قوات الطوارئ الخاصة، نتائج القبول لعدد من الوظائف العسكرية الشاغرة "رجال"، لحملة الثانوية العامة أو ما يعادلها، وذلك وفقًا للتفاصيل وطريقة الاستعلام الموضحة أدناه.. المزيد هنا
"العدل":
إلغاء ترخيص المحامي وشطب اسمه في هذه الحالات
طرحت وزارة العدل، مشروع اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة، عبر منصة "استطلاع"، لأخذ رأي العموم فيها.. المزيد هنا
عاجل.. مع إيداع
الدفعة 77.. بشرى من حساب المواطن لـ "الموقوف خدماتهم"
كشف برنامج "حساب المواطن"، أنه يمكن للمستفيد "الموقوف خدماته" الاستفادة من الدعم المالي المقدم من البرنامج.. المزيد هنا
عاجل.. متى تبدأ إجازة عيد الفطر للعاملين بالقطاع الخاص؟
أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أن إجازة عيد الفطر المبارك للقطاعين الخاص وغير الربحي.. المزيد هنا
بعد قرار مجلس الوزراء.. بشرى للنازحين من هذا البلد إلى المملكة
تعتبر المملكة وجهة للاجئين من دول الجوار التي تشهد اضطرابات، مثل اليمن، الذي يشهد منذ سنوات أجواءً من عدم.. المزيد هنا
عاجل.. حزمة من الهدايا الثمينة لمنقذ طفل الخرج
حظي فعل المواطن عبدالله مدلول العنزي، وعمله البطولي بتقدير كبير بين المواطنين، حيث ثمّن الكثيرون عمله وتضحيته لأجل إنقاذ طفل الخرج.. المزيد هنا