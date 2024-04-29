هدية غير متوقعة لسائق الشيول منقذ الشبان من سيل وادي الجعبة

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تداول نشطاء مقطع فيديو على منصة إكس، يوثق قيام مواطن بإهداء سيارة جيب شاص موديل 2024، لسائق الشيول منقذ الشباب من سيول وادي الجعبة.



هدية جيب شاص لسائق الشيول:



مواطن ينقذ شبابا عبر شيول:



إنقاذ عدد من الشبان علقوا في سيل:



وكان قائد الضيول قد قام بعمل بطولي، حيث أنقذ أربعة شباب علقوا وسط السيل في "وادي الجعبة".وبحسب الفيديو قال مقدم السيارة: "هذه الشاص هديتي لعايض الأكلبي صاحب الوجه الجميل بعد إنقاذه للشباب وهذا هدية له من كود شهران".وأمس كشف المواطن عايض الأكلبي، تفاصيل إنقاذه "شباب" علقوا داخل السيل في وادي جعبة ببيشة باستخدام شيول كان يقوده.وأوضح من خلال مقطع الفيديو: "جاني اتصال من شخص من الربع اتصل على الدفاع المدني وقال بلغوه وخلوه يجي".وأضاف: " هذه إنسانية، وقمنا بواجب نحمد الله اللي أعاننا عليه، والله أنقذنا وأنقذهم، ونحمد الله ونشكره".وكان مقطع فيديو تم تداوله على منصة "إكس" يوثق قيام سائق شيول بعمل بطولي، حيث أنقذ عددا من الشبان بعد اقتحامه سيلا.ويظهر مقطع الفيديو لحظة إنقاذ مواطن لشباب، علقوا داخل السيل في وادي جعبة ببيشة باستخدام شيول.وبحسب الفيديو يظهر سائق الشيول وهو يقترب من الشباب الذين علقوا في مجرى السيل، فيما ساعدهم شخصان للصعود على مقدمته.كما أظهر السائق وهو يسحب الشبان، ويقاوم قوة اندفاع مجرى السيل، وتمكن من الخروج بهم بأمان.بينما تجمع عدد من المواطنين حول مجرى السيل، يتابعون إنقاذ الشبان، وسمع صوت شخص يقول لقائد الشيول: "بيض الله وجهك".