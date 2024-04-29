الإثنين، 20 شوال 1445 ، 29 أبريل 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

عقب حادثة التسمم بالرياض.. تحذير من أمر خطير يثير "الرعب" بين المواطنين

بكتيريا Botulism
البكتيريا المسؤولة عن حادث التسمم الأخيرة بالرياض
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

رصدت "هيئة مكافحة الإشاعات" - مستقلة - انتشار رسائل متداولة عبر تطبيق "واتساب" تزعم حدوث وفيات وإصابات نتيجة التسمم ببعض المطاعم.اضافة اعلان
وقالت عبر حسابها في منصة "إكس"، إن تلك الشائعات انتشرت عقب حادثة التسمم الأخيرة في أحد مطاعم الرياض، والتي أسفرت عن إصابة 15 شخصًا.
وكتبت الهيئة: "تنتشر حاليًا رسائل بلا مصدر عبر الواتساب تسعى للإضرار بسمعة عدد كبير من المطاعم السعودية، ونشر الذعر والرعب في المجتمع عبر نشر عدد وفيات وإصابات غير حقيقي"..
وأوصت بالحصول على الخبر الحقيقي من وزارة الصحة والقنوات الرسمية.


واقعة التسمم الأخيرة بالرياض

وكانت أمانة منطقة الرياض أعلنت عن إغلاق جميع فروع منشأة تسببت في "تسمم غذائي" لحالات عدة يوم الخميس.
وكشفت الأمانة في بيان نشرته عبر حسابها في منصة "إكس" عن تفاصيل الحادثة، التي على إثرها صدر قرار الإغلاق.. 
وقالت، إنها تلقت بلاغًا مساء يوم الخميس 16 من شوال 1445 هـ، الموافق 25 من إبريل 2024م، من اللجنة المعنية برصد حالات التسمم الغذائي، متضمنًا رصد حالات تسمم غذائي في مدينة الرياض، ومصدرها أحد المنشآت التجارية، ولديها عدد من الفروع.
وأضافت، أن الفرق الميدانية للرقابة الصحية باشرت الساعة 10:00 مساء الخميس، المواقع، وأغلقت فروع المنشأة، ومعملها الرئيس لتموين سلسلة فروعها بمنطقة الرياض، واتخذت التدابير اللازمة وفق البرتوكولات الصحية لمثل هذه الحالات الطارئة.

إيقاف خدمات التوصيل من خلال المنشأة والتطبيقات

كما أُوقِفت خدمات التوصيل من خلال المنشأة، أو التطبيقات، وباشرت فِرق الأمانة العمليات بالتواصل، والتنسيق مع وزارة الصحة، الهيئة العامة للغذاء والدواء، وهيئة الصحة العامة.
وتابعت: ما زالت الأمانة تعمل بكافة أجهزتها الرقابية ضمن فريق اللجنة المعنية برصد حالات التسمم الغذائي، وتستمر جولاتها الرقابية وفق أعلى المعايير؛ للحفاظ على السلامة البيئية الصحية للسكان، ولم تسجل ولله الحمد أي حالات تسمم من مصادر أخرى، وستُوضح أمانة منطقة الرياض أي مستجدات تتطلب ذلك -في حال وجودها.


اقرأ أيضا

عاجل.. إنذار أحمر لـ 11 مساءً من أمطار وسيول وصواعق على الرياض و9 مناطق

عاجل.. قبل 24 ساعة من الإيداع.. تعرف على قيمة استحقاق الضمان الاجتماعي

الأرض تكتسي بالبياض.. شاهد السيول والبرد يغطي شمال العقيق بالباحة

وزير الخارجية يبحث مع نظيره الأمريكي الوقف الفوري لإطلاق النار في غزة

أعلاها 40 في شرورة.. ارتفاع درجات الحرارة المسجلة اليوم بالمملكة

تابعوا آخر أخبار تواصل على
whatsapp twitter nabd news
كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook