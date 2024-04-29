عقب حادثة التسمم بالرياض.. تحذير من أمر خطير يثير "الرعب" بين المواطنين

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رصدت "هيئة مكافحة الإشاعات" - مستقلة - انتشار رسائل متداولة عبر تطبيق "واتساب" تزعم حدوث وفيات وإصابات نتيجة التسمم ببعض المطاعم.

وقالت عبر حسابها في منصة "إكس"، إن تلك الشائعات انتشرت عقب حادثة التسمم الأخيرة في أحد مطاعم الرياض، والتي أسفرت عن إصابة 15 شخصًا.

وكتبت الهيئة: "تنتشر حاليًا رسائل بلا مصدر عبر الواتساب تسعى للإضرار بسمعة عدد كبير من المطاعم السعودية، ونشر الذعر والرعب في المجتمع عبر نشر عدد وفيات وإصابات غير حقيقي"..

وأوصت بالحصول على الخبر الحقيقي من وزارة الصحة والقنوات الرسمية.



تنتشر حالياً رسائل بلا مصدر عبر الواتساب تسعى للإضرار بسمعة عدد كبير من المطاعم السعودية ونشر الذعر والرعب في المجتمع عبر نشر عدد وفيات وإصابات غير حقيقي. #تحقق_لوطنك وخذ الخبر الحقيقي من وزارة الصحة والقنوات الرسمية. pic.twitter.com/s7R1OHL84W April 29, 2024





واقعة التسمم الأخيرة بالرياض



إيقاف خدمات التوصيل من خلال المنشأة والتطبيقات



وكانت أمانة منطقة الرياض أعلنت عن إغلاق جميع فروع منشأة تسببت في "تسمم غذائي" لحالات عدة يوم الخميس.وكشفت الأمانة في بيان نشرته عبر حسابها في منصة "إكس" عن تفاصيل الحادثة، التي على إثرها صدر قرار الإغلاق..وقالت، إنها تلقت بلاغًا مساء يوم الخميس 16 من شوال 1445 هـ، الموافق 25 من إبريل 2024م، من اللجنة المعنية برصد حالات التسمم الغذائي، متضمنًا رصد حالات تسمم غذائي في مدينة الرياض، ومصدرها أحد المنشآت التجارية، ولديها عدد من الفروع.وأضافت، أن الفرق الميدانية للرقابة الصحية باشرت الساعة 10:00 مساء الخميس، المواقع، وأغلقت فروع المنشأة، ومعملها الرئيس لتموين سلسلة فروعها بمنطقة الرياض، واتخذت التدابير اللازمة وفق البرتوكولات الصحية لمثل هذه الحالات الطارئة.كما أُوقِفت خدمات التوصيل من خلال المنشأة، أو التطبيقات، وباشرت فِرق الأمانة العمليات بالتواصل، والتنسيق مع وزارة الصحة، الهيئة العامة للغذاء والدواء، وهيئة الصحة العامة.وتابعت: ما زالت الأمانة تعمل بكافة أجهزتها الرقابية ضمن فريق اللجنة المعنية برصد حالات التسمم الغذائي، وتستمر جولاتها الرقابية وفق أعلى المعايير؛ للحفاظ على السلامة البيئية الصحية للسكان، ولم تسجل ولله الحمد أي حالات تسمم من مصادر أخرى، وستُوضح أمانة منطقة الرياض أي مستجدات تتطلب ذلك -في حال وجودها.