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أمطار غزيرة.. الدفاع المدني يدعو سكان مكة والمدينة إلى توخي الحذر

أمطار غزيرة
الدفاع المدني
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دعت المديرية العامة للدفاع المدني، سكان مكة المكرمة والمدينة المنورة إلى الحيطة والحذر من استمرار هطول الأمطار الرعدية مع تقلبات جوية متوقعة.اضافة اعلان

أمطار متوسطة على مكة والمدينة

وأشارت إلى أن مناطق مكة والمدينة ستتأثر بأمطار متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول وتساقط البرد، ورياح هابطة شديدة السرعة مثيرة للأتربة والغبار، وخفيفة إلى متوسطة على جازان ونجران والمنطقة الشرقية.


 ضرورة البقاء في أماكن آمنة

وأكدت على ضرورة البقاء في أماكن آمنة، والابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول والمسـتنقعات المائية والأودية، وعدم السباحة فيها كونها أماكن غير مناسبة لذلك وتشكل خطورة.

ضرورة الالتزام بالتعليمات المعلنة عبر وسائل الإعلام

وشددت على ضرورة الالتزام بالتعليمات المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي، في ظل تحذيرات الأرصاد من تقلبات جوية وأمطار غزيرة على الرياض والشرقية وحائل والقصيم والباحة والمدينة المنورة.


مُنخفض جوي يؤثر على معظم مناطق المملكة

كما حذر خبراء الأرصاد من مُنخفض جوي يؤثر على المملكة الأسبوع الحالي، ويتسبب بحالة مطرية تشمل مُعظم مناطق المملكة.


أمطار رعدية غزيرة تؤدي إلى جريان السيول

وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، توقع المركز الوطني للأرصاد أن الفرصة لاتزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، والمدينة المنورة.

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