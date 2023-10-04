أهم 10.. بشرى سارة للمعلمين وتحذير الأرصاد ووفاة "معلمة عرعر"

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تقدم صحيفة “تواصل” لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، اليوم الأربعاء، والتي جاء أبرزها على النحو التالي:
نصرة للشريعة.. تدخل عاجل وإلغاء ندوة عن الإلحاد بدولة خليجية
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انتصر عميد كلية الآداب في الكويت د.عبدالمحسن المدعج للثوابت الإسلامية وسط إشادة المجتمع الكويتي المحافظ.. المزيد هنا
طواريء بدولة عربية.. "بق الفراش" يزحف من فرنسا إلى موانيها
رصدت سلطات ميناء طنجة تواجد حشرة البق على متن باخرة مسافرين قادمة من ميناء مارسيليا في فرنسا.. المزيد هنا
٥ طرق ميسرة لمعتمري المغرب إلى المملكة .. تعرف عليها
قالت وزارة الحج والعمرة إن الطريق من المغرب إلى الحرمين الشريفين "سهل وميسر".. المزيد هنا
حصل على وظيفة بـ 4000 ريال.. هل سيؤثر ذلك على دعم المواطن؟
أجاب حساب خدمة المستفيدين على استفسار بشأن الحصول على وظيفة ومدى تأثيره على استمرار الأحقية في دعم المواطن.. المزيد هنا
وفاة معلمة بعرعر بعد تعرضها لوعكة صحية أثناء الحصة الدراسية
نعت إدارة تعليم الحدود الشمالية المعلمة " عائشة بنت ضحوي العنزي " -رحمها الله- والتي تعرضت لوعكة صحية أثناء الحصة الدراسية.. المزيد هنا
من اليوم وحتى السبت.. تحذيرات من أمطار ورياح على هذه المناطق
حذر خبراء الأرصاد من فرصة تساقط أمطار مصحوبة برياح نشطة مغبرة أحيانًا على عدد من مناطق المملكة.. المزيد هنا
عاجل.. بشرى من وزير التعليم للمعلمين
في بشرى سارة، أعلن وزير التعليم يوسف البنيان عن استحداث صندوق اجتماعي للمعلمين والمعلمات.. المزيد هنا
"سعود الطبية".. هذه الفئات الأكثر حاجة لأخذ مصل الإنفلونزاأكدت مدينة الملك سعود الطبية، على أن هناك 9 فئات هم الأكثر حاجة لأخذ لقاح الإنفلونزا الموسمية، للحماية من الإصابة بها والتعرض لآثارها الجانبية وأعراضها المزعجة.. المزيد هنا
خطوات الحصول على قرض الـ 150 ألف ريال من سكني
كشف برنامج سكني عن خطوات الحصول على قرض بقيمة 150 ألف جنيه.. المزيد هنا
توضيح مهم بشأن مخالفة تسجيل الإخوة دون والديهم في الضمان الاجتماعي
أصدرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، توضيحًا مهمًا بشأن التسجيل في منصة الدعم والحماية الاجتماعية "الضمان الاجتماعي".. المزيد هنا
توضيح مهم بشأن مخالفة تسجيل الإخوة دون والديهم في الضمان الاجتماعي
أصدرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، توضيحًا مهمًا بشأن التسجيل في منصة الدعم والحماية الاجتماعية "الضمان الاجتماعي".. المزيد هنا