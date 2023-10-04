أهم 10.. بشرى سارة للمعلمين وتحذير الأرصاد ووفاة "معلمة عرعر"

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تقدم صحيفة “تواصل” لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، اليوم الأربعاء، والتي جاء أبرزها على النحو التالي:





نصرة للشريعة.. تدخل عاجل وإلغاء ندوة عن الإلحاد بدولة خليجية اضافة اعلان



طواريء بدولة عربية.. "بق الفراش" يزحف من فرنسا إلى موانيها



٥ طرق ميسرة لمعتمري المغرب إلى المملكة .. تعرف عليها



حصل على وظيفة بـ 4000 ريال.. هل سيؤثر ذلك على دعم المواطن؟



وفاة معلمة بعرعر بعد تعرضها لوعكة صحية أثناء الحصة الدراسية



من اليوم وحتى السبت.. تحذيرات من أمطار ورياح على هذه المناطق



عاجل.. بشرى من وزير التعليم للمعلمين



"سعود الطبية".. هذه الفئات الأكثر حاجة لأخذ مصل الإنفلونزا



خطوات الحصول على قرض الـ 150 ألف ريال من سكني







توضيح مهم بشأن مخالفة تسجيل الإخوة دون والديهم في الضمان الاجتماعي



أصدرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، توضيحًا مهمًا بشأن التسجيل في منصة الدعم والحماية الاجتماعية "الضمان الاجتماعي".. المزيد

كشف برنامج سكني عن خطوات الحصول على قرض بقيمة 150 ألف جنيه.. المزيد هنا أصدرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، توضيحًا مهمًا بشأن التسجيل في منصة الدعم والحماية الاجتماعية "الضمان الاجتماعي".. المزيد هنا



