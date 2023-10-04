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صحيفة تواصل الالكترونية

توضيح مهم بشأن مخالفة تسجيل الإخوة دون والديهم في الضمان الاجتماعي

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الضمان الاجتماعي
أ أ
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أصدرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، توضيحًا مهمًا بشأن التسجيل في منصة الدعم والحماية الاجتماعية "الضمان الاجتماعي".اضافة اعلان

يجب إضافة جميع أفراد الأسرة

وأوضح حساب الضمان الاجتماعي على منصة "إكس"، أنه عند التسجيل في منصة الدعم، يجب إضافة جميع أفراد الأسرة الذين يقيمون في ذات المسكن.
وأكد أن عدم إضافة أحد الأفراد بغرض الحصول على معاش الضمان الاجتماعي يعد مخالفة موجبة للعقوبة وفقًا لنظام الضمان الاجتماعي.
وأضاف أن تسجيل المستفيد مع إخوته دون تسجيل الوالدين في منصة الدعم والحماية الاجتماعية "الضمان الاجتماعي"، بغرض الحصول على المعاش من المخالفات الموجبة للعقوبة.

 

عقوبة مخالفة إضافة أحد الأفراد للحصول على الدعم

وبين أن الفقرة الثانية من المادة 20 من نظام الضمان الاجتماعي، والتي تنص على أن المخالف يُعاقب بغرامة لا تزيد على عشرة آلاف ريال، أو بالسجن مدة لا تزيد عن سنة، أو بهما معًا.
وأشار إلى أن ذلك ينطبق على كل من حصل على مال الضمان الاجتماعي بغير وجه حق، حيث تتولى الوزارة إبلاغ جهات الضبط المختصة، لاتخاذ الإجراءات اللازمة، وأنه في جميع الأحوال يحكم على من تثبت إدانته برد ذلك المال.

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