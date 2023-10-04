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صحيفة تواصل الالكترونية

حصل على وظيفة بـ 4000 ريال.. هل سيؤثر ذلك على دعم المواطن؟

حساب المواطن
حساب المواطن
أ أ
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أجاب حساب خدمة المستفيدين على استفسار بشأن الحصول على وظيفة ومدى تأثيره على استمرار الأحقية في دعم المواطن.

تأثير الوظيفة على حساب المواطن:اضافة اعلان

وكان أحد المواطنين قد وجه سؤالا يستفسر فيه قائلا :" إذا كنت من مستفيدين حساب المواطن وتم الحصول على وظيفة ب 4000 ريال ينقطع عني ولا يستمر".

وجاء الرد :"  سيتم احتسابه ضمن مجموع الدخل ولمعرفة قيمة الاستحقاق بإمكانك استخدام حاسبة الدعم التقديرية http://portal.ca.gov.sa ، نسعد بخدمتك" .

استحقاق موظف القطاع الخاص لدعم المواطن:

كما تفاعل حساب خدمة المستفيدين أيضا مع استفسار بشأن موظف بالقطاع الخاص، ومدى أحقيته في استحقاق دعم المواطن.

وكان أحد المواطنين قد وجه سؤالا يستفسر فيه قائلا :" السلام عليكم .. أنا موظف قطاع خاص أقدر أسجل في حساب المواطن أو لا؟".

وجاء الرد :" وعليكم السلام .. بإمكانك التسجيل حيث لا يتم التمييز بين المتقدمين على أساس الحالة الوظيفية ولا نوع الوظيفة، وفي حال انطبقت عليك الشروط الأهلية ومعايير الاستحقاق سيتم صرف الدعم ، نسعد بخدمتك ".

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