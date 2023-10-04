حصل على وظيفة بـ 4000 ريال.. هل سيؤثر ذلك على دعم المواطن؟

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أجاب حساب خدمة المستفيدين على استفسار بشأن الحصول على وظيفة ومدى تأثيره على استمرار الأحقية في دعم المواطن.



تأثير الوظيفة على حساب المواطن: اضافة اعلان



وكان أحد المواطنين قد وجه سؤالا يستفسر فيه قائلا :" إذا كنت من مستفيدين حساب المواطن وتم الحصول على وظيفة ب 4000 ريال ينقطع عني ولا يستمر".



وجاء الرد :" سيتم احتسابه ضمن مجموع الدخل ولمعرفة قيمة الاستحقاق بإمكانك استخدام حاسبة الدعم التقديرية http://portal.ca.gov.sa ، نسعد بخدمتك" .



استحقاق موظف القطاع الخاص لدعم المواطن:



كما تفاعل حساب خدمة المستفيدين أيضا مع استفسار بشأن موظف بالقطاع الخاص، ومدى أحقيته في استحقاق دعم المواطن.



وكان أحد المواطنين قد وجه سؤالا يستفسر فيه قائلا :" السلام عليكم .. أنا موظف قطاع خاص أقدر أسجل في حساب المواطن أو لا؟".



وجاء الرد :" وعليكم السلام .. بإمكانك التسجيل حيث لا يتم التمييز بين المتقدمين على أساس الحالة الوظيفية ولا نوع الوظيفة، وفي حال انطبقت عليك الشروط الأهلية ومعايير الاستحقاق سيتم صرف الدعم ، نسعد بخدمتك ".