الإثنين، 03 ربيع الأول 1445 ، 18 سبتمبر 2023

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أهم 10.. انخفاض في أسعار الأرز وتحذير عاجل لجميع محافظات مكة

أهم 10
أهم 10
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يقدم موقع صحيفة تواصل لقرائه الكرام موجزًا بأهم 10 أخبار  تم تناولها على مدار اليوم الإثنين، والتي جاءت كالتالي:


"أمانة مكة" تمكن أصحاب المنشآت التجارية من تقييمها ذاتيا عبر "بلدي"اضافة اعلان

مكَّنت أمانة العاصمة المقدسة أصحاب المنشآت التجارية من تقييم منشآتهم ذاتياً عبر "منصّة بلدي"، للتحقق من امتثالها للاشتراطات البلدية.. المزيد هنا

إلزام بنك بإعادة مليون و900 ألف لمواطن اشترى منه فيلا.. لسبب أقنع المحكمة

حرر مواطن دعواه أمام المحكمة ضد البنك والشركة العقارية المالكة لـ فيلته قبل أن يشتريها في أبحر شمال جده يكتشف بعد ذلك وجود عيوب هندسة توجب إزالتها.. المزيد هنا

بعد ظهوره بالهند.. هل يشكل فيروس نيباه تهديدًا للمملكة؟

انتشرت المخاوف من الأنباء حول ظهور فيروس نيباه في الهند، حول ما قد يمثله من خطر من انتشار وباء جديد، في الوقت الذي لم يستفق فيه العالم من من فيروس كوفيد – 19.. المزيد هنا

توضيح مهم من حساب المواطن بخصوص الدعم لمستفيدي تمهير

ألزم حساب المواطن، المستفيدين من برنامج "تمهير" بالإفصاح عن ذلك ضمن بياناتهم الشخصية عبر برنامج الدعم.. المزيد هنا

تنبيه مهم بخصوص وظائف المتقدمين لحساب المواطن

قال حساب المواطن، إنه لايتم التمييز بين المتقدمين على أساس الحالة الوظيفية.. المزيد هنا

هل يحق للأسرة الحصول على الدعم السكني أكثر من مرة؟

قال برنامج سكني، التابع لوزارة الإسكان، إنه لايجوز منح الدعم السكني للمستفيد أكثر من مرة.. المزيد هنا


كارثة درنة.. مدينة أخرى تحت البحر مبان بسكانها وسيارات براكبيها غمرتها المياه


بعد مرور ثمانية أيام على كارثة درنة الليبية، كسف الغواصون المشاركون في أعمال الإغاثة والإنقاذ أن درنة أصبحت مدينة أخرى تحت البحر.. المزيد هنا

انخفاض في أسعار الأرز يصل إلى النصف .. ومفاجأة عن "البسمتي" بأسواق المملكة


بالرغم مخاوف من ارتفاع أسعار الأرز، شهدت أسعاره بأسواق المملكة انخفاضات متفاوتة وصلت إلى 33%.. المزيد هنا

تحذير عاجل لجميع محافظات مكة: أمطار وعواصف من الغد حتى السبت المقبل


حذّر مركز إدارة الأزمات والكوارث بإمارة مكة الجميع، مع أخذ الحيطة والحذر وتجنب مجاري السيول ومناطق تجمعات المياه.. المزيد هنا

هل يمكن لزوجة السجين الاستفادة من دعم حساب المواطن؟


أكد برنامج حساب المواطن أنه بإمكان المواطنة زوجة السجين الاستفادة من الدعم كمستفيد رئيسي.. المزيد هنا

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شاهد.. أمطار غزيرة على شفا الطائف وتوقعات بحالة مطرية على معظم المناطق

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تحذير مهم من المرور حول صلاحية رخصة النقل الخفيف

عيادات وصيدليات.. مفاجأة في عدد المنشآت البيطرية الخاصة والحكومية في المملكة

أخبار السعودية.. تحذير من صندوق الاستثمارات وتأثير "فيروس نيباه"

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