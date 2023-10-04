من اليوم وحتى السبت.. تحذيرات من أمطار ورياح على هذه المناطق

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حذر خبراء الأرصاد من فرصة تساقط أمطار مصحوبة برياح نشطة مغبرة أحيانًا على عدد من مناطق المملكة.



ضباب ورياح صباح الخميس اضافة اعلان



رياح مثيرة للأتربة والغبار



أمطار متفاوتة على مكة وهذه المناطق



أجواء مُستقرة في غالبية المناطق



انخفاض نسبي على درجات الحرارة



وحسب "طقس العرب"، فإنه من المتوقع أن يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة في المناطق الشمالية، وأجزاء من المناطق الوسطى والشرقية، مع احتمالية لتشكل الضباب على مناطق شرق جدة في ساعات الصباح يوم الخميس.فيما تبقى الفرصة مهيأه لهطول زخات من الأمطار، على مرتفعات جازان وعسير جنوب غرب الممكلة، وتنشط الرياح الشمالية على شرق الممكلة، كما وتهب رياح شرقية تعمل على إثارة الأتربة والغبارعلى الأجزاء الداخلية من جنوب غرب الممكلة.أما أيام الجمعة والسبت يبقى الطقس حار نسبي في مختلف المناطق، وتتجدد فرص تشكل الضباب على أجزاء من شرق جدة، كما وتبقى الفرصة مهيأه لهطول زخات من الأمطار الرعدية على مرتفعات جازان وعسير والباحة ومناطق شرقمكة، مع توقع ياستمرار نشاط الرياح الشمالية شرق المملكة.يأتي هذا بالتزامن مع توقعات باستمرار سيطرة المُرتفع الجوي في طبقات الجو العالية على شبه الجزيرة العربية قادم الأيام و يفرض بدوره أجواء مُستقرة في غالبية المناطق.وتُسجل درجات الحرارة مُستويات أربعينية في غالبية أنحاء دول الخليج و هي بذلك أعلى من مُستوياتها المعتادة بشكل مُتفاوت من منطقة إلى أخرى.وتُشير التوقعات الجوية باحتمالية أن يطرأ تحسن على الأجواء و انخفاض نسبي على درجات الحرارة في دول الخليج مع مطلع أكتوبر القادم.