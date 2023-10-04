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صحيفة تواصل الالكترونية

خطوات الحصول على قرض الـ 150 ألف ريال من سكني

حساب المواطن - ريال - راتب - التمويل العقاري للأفراد في السعودية - العقارات - عقار
برنامج سكني
أ أ
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كشف برنامج سكني عن خطوات الحصول على قرض بقيمة 150 ألف جنيه.
وفيما يلي الخطوات وفق ما أعلن البرنامج في حسابه عبر منصة "إكس":اضافة اعلان
1-تسجيل المستفيد في منصة سكني.
2-دراسة أهلية المستفيد والتقديم على خدمة المستشار العقاري.
3-اختيار الباقة والممول من قبل المستفيد.
4-التواصل مع المستفيد من قبل الممول للحصول على القرض العقاري.
5- توقيع المستفيد للعقد لدى الممول.


شروط الحصول على الدعم السكني

يتمكن جميع مواطني المملكة من التقدم للحصول على الدعم، ولكن يلزم توافر الشروط التالية:
1 – أن يكون المتقدم حاملاً للجنسية السعودية.
2 – كما يلزم أيضًا ألا يكون المتقدم قد استفاد من الدعم من قبل.
3 – كذلك يشترط ألا يكون المتقدم مالكًا لأي عقار.
4 – إقامة المتقدم بشكل دائم داخل المملكة.
5 – أن يقدم المتقدم المستندات التي تثبت دخله الشهري.
6 – ألا يكون المتقدم مستفيدًا من أحد برامج الدعم الأخرى.
ويتيح برنامج “سكني” للمستفيدين عدة خيارات سكنية وتمويلية، من بينها خيار الأراضي المجانية التي تُسلّم للمستفيدين في مختلف مناطق المملكة.

خيارات أخرى

وتشمل الخيارات الأخرى:
– الوحدات السكنية الجاهزة ضمن مشاريع الوزارة.
– الوحدات تحت الإنشاء بالشراكة مع المطوّرين العقاريين المؤهلين.
– خيار شراء الوحدات السكنية الجاهزة من السوق.
– البناء الذاتي لمن يمتلكون الأراضي.
– تمويل القرض العقاري القائم، بواسطة القروض العقارية المدعومة بالشراكة مع البنوك والمؤسسات التمويلية.
ويسعى البرنامج من خلال هذه الخيارات لتمكين المواطنين المدرجين في عاجل.

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