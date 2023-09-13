الأربعاء، 28 صفر 1445 ، 13 سبتمبر 2023

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أهم 10.. أمر ملكي كريم وكاميرات مراقبة داخل حمام المعلمات

أهم 10
أهم 10
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يقدم موقع صحيفة تواصل لقرائه الكرام موجزًا بأهم 10 أخبار  تم تناولها على مدار اليوم الأربعاء، والتي جاءت كالتالي:

أمر ملكي عاجل بترقية وتعيين 155 قاضيًا بوزارة العدلاضافة اعلان

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله -، أمرَه الكريم بترقية وتعيين (155) قاضيًا بوزارة العدل في مختلف درجات السلك القضائي.. المزيد هنا


تنبيه جديد من حساب المواطن بخصوص العمالة المنزلية

قال حساب المواطن، إن استقدام العمالة المنزلية لا يؤثر على الدعم المقدم من البرنامج. وأضاف في رده على استفسار .. المزيد هنا

كيف تحصل على معاش العجز غير المهني؟ التأمينات تجيب

أكدت الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية، على أن العجز غير المهني هو العجز الناشئ بسبب مرض أو حادث لا يدخل تحت وصف إصابة العمل، وتقدره اللجان الطبية المختصة.. المزيد هنا

توضيح مهم من الموارد البشرية لشروط استمرار دعم الضمان الاجتماعي

أصدرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، توضيحًا مهمًا يخص جميع مستفيدن من الضمان الاجتماعي المطور... المزيد هنا

الموارد والصحة تعلنان توطين مهنة طب الأسنان بنسبة 35%

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بالشراكة مع وزارة الصحة عن قرار توطين مهنة طب الأسنان في القطاع الخاص بنسبة 35% وذلك اعتبارًا من 10 مارس 2024م.. المزيد هنا

"الاقتصاد" تطلق تجريبياً منصة "البيانات السعودية"

أطلقت وزارة الاقتصاد والتخطيط اليوم، النسخة التجريبية لمنصة "Data Saudi بيانات السعودية"، التي تهدف أن تكون المرجع الموحد للبيانات الاقتصادية والاجتماعية في المملكة.. المزيد هنا

12 حالة تنهى تكليف شاغلي الوظائف التعليمية قبل انتهاء المدة الرسمية

أكدت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة على وجود 12 حالة لإنهاء تكليف شاغلي الوظائف التعليمية قبل انتهاء مدته الرسمية.. المزيد هنا

ضجة بدولة خليجية.. كشف كاميرات مراقبة داخل حمام المعلّمات

نقلت الكثير من المنصات الإخبارية في سلطنة عمان ما نشره المدون العماني محمد سعيد  الصواعي في تغريدات له عبر منصة “X” (تويتر سابقا).. المزيد هنا

الأحوال المدنية: تغيير صورة الهوية الوطنية في حالتين فقط


حددت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية الحالات التي تسمح للمواطنين بتغيير صورة بطاقة الهوية الوطنية.. المزيد هنا

تحقيق شامل حول إساءة مصر للكويت (تفاصيل)


أجرى وزير الخارجية الكويتي، الشيخ سالم العبدالله مساء أمس الثلاثاء، اتصالاً هاتفياً مع وزير الخارجية المصري سامح شكري... المزيد هنا

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جامعة الملك خالد
8:42 م الأربعاء، 13 سبتمبر 2023

جامعة الملك خالد تفتح بوابة القبول للمنح الدراسية وتحدد الشروط

وزير الإعلام سلمان الدوسري
8:41 م الأربعاء، 13 سبتمبر 2023

بالتزامن مع اليوم الوطني.. وزير الإعلام يعلن إطلاق قناة "السعودية الآن"

البريد السعودي
8:19 م الأربعاء، 13 سبتمبر 2023

خدمة جديدة من البريد السعودي.. شحنتك تصل خلال ساعات لمختلف المناطق

مكافحة المخدرات
5:13 م الأربعاء، 13 سبتمبر 2023

إحباط محاولات تهريب أكثر من (39) طنًا من القات المخدر و(837) كيلوجرامًا من الحشيش

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أخبار السعودية.. أمر ملكي جديد وشروط استمرار دعم الضمان ووظائف شاغرة بالجامعة الإلكترونية

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