نصرة للشريعة.. تدخل عاجل وإلغاء ندوة عن الإلحاد بدولة خليجية

ندوة عن الفلسفة في الكويت: اضافة اعلان



أعمال منافية للآداب:



انتصر عميد كلية الآداب في الكويت د.عبدالمحسن المدعج للثوابت الإسلامية وسط إشادة المجتمع الكويتي المحافظ.وبحسب ما ذكرته صحيفة "المجلس" الكويتية، فقد ألغى المدعج ندوة الفيزياء والفلسفة وأسئلة الوجود الكبرى التي ينظمها قسم الفلسفة.وأكد المدعج أننا لن نسمح بإقامة ندوة تلامس الإلحاد في الجامعة، وتختلف مع ثوابت الشريعة.وفي وقت سابق تمكن قطاع الأمن الجنائي في الكويت ممثلا في الإدارة العامة للمباحث الجنائية (إدارة حماية الأداب العامة) من ضبط 27 شخصا (رجل وامرأة) بتهمة ممارسة الأعمال المنافية للآداب العامة (ممارسة الرذيلة).وقد تم ذلك في عدد من المواقع ومعاهد المساج من مختلف الجنسيات مقابل مبالغ مالية في محافظة حولي ومنطقتي السالمية والمهبولة.ومن خلال عمليات البحث والتحري اليومية حول مواقع الانترنت والتي يقوم مستخدمي تلك المواقع بأعمال منافية للآداب العامة تم رصد أحد الاشخاص يقوم بعرض نفسه لممارسة الاعمال المنافية للآداب العامة مقابل مبلغ من المال وتم ضبطه في منطقة الفحيحيل، وتم إحالة المتهمين لاتخاذ الأجراءات اللازمة.