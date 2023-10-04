الأربعاء، 19 ربيع الأول 1445 ، 04 أكتوبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

صحيفة تواصل الالكترونية

نصرة للشريعة.. تدخل عاجل وإلغاء ندوة عن الإلحاد بدولة خليجية

الداخلية الكويتية
ارشيفية
أ أ
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook


انتصر عميد كلية الآداب في الكويت  د.عبدالمحسن المدعج للثوابت الإسلامية وسط إشادة المجتمع الكويتي المحافظ.

ندوة عن الفلسفة في الكويت:اضافة اعلان


وبحسب ما ذكرته صحيفة "المجلس" الكويتية، فقد ألغى المدعج ندوة الفيزياء والفلسفة وأسئلة الوجود الكبرى التي ينظمها قسم الفلسفة.

وأكد المدعج أننا لن نسمح بإقامة ندوة تلامس الإلحاد في الجامعة، وتختلف مع ثوابت الشريعة.

أعمال منافية للآداب:


وفي وقت سابق تمكن قطاع الأمن الجنائي في الكويت ممثلا في الإدارة العامة للمباحث الجنائية (إدارة حماية الأداب العامة) من ضبط 27 شخصا (رجل وامرأة) بتهمة ممارسة الأعمال المنافية للآداب العامة (ممارسة الرذيلة).

وقد تم ذلك في عدد من المواقع ومعاهد المساج من مختلف الجنسيات مقابل مبالغ مالية في محافظة حولي ومنطقتي السالمية والمهبولة.

ومن خلال عمليات البحث والتحري اليومية حول مواقع الانترنت والتي يقوم مستخدمي تلك المواقع بأعمال منافية للآداب العامة تم رصد أحد الاشخاص يقوم بعرض نفسه لممارسة الاعمال المنافية للآداب العامة مقابل مبلغ من المال وتم ضبطه في منطقة الفحيحيل، وتم إحالة المتهمين لاتخاذ الأجراءات اللازمة.

اقرأ أيضا

اسلحة
7:17 م الأربعاء، 04 أكتوبر 2023

بعد مصادرتها.. أمريكا ترسل أسلحة إيرانية كانت في طريقها للحوثيين إلى أوكرانيا

روسيا وأوكرانيا
6:02 م الأربعاء، 04 أكتوبر 2023

أنباء عن مفاوضات روسية أوكرانية.. هل تنتهي الأزمة قريبا ؟

نوبل الكيمياء
1:35 م الأربعاء، 04 أكتوبر 2023

إعلان فوز 3 علماء أمريكيين بجائزة نوبل في الكيمياء

الحرب الروسية الاوكرانية
8:51 ص الأربعاء، 04 أكتوبر 2023

أوكرانيا تتقدم عسكريًا وتُعلن مقتل 261 جنديًا روسيًا في 24 ساعة

اقرأ أيضا

أوكرانيا كلمة السر.. من هو "مكارثي" الذي خان حزبه لصالح "بايدن"

سقوط مكارثي.. ماذا يحدث في أمريكا؟ (تقرير)

أول تصريح لرئيس مجلس النواب الأمريكي المعزول

تعيين النائب الجمهوري باتريك ماكهنري رئيسًا مؤقتًا لـمجلس النواب الأمريكي

أمطار وسيول .. الإعصار "فيليب" يتجه شرق الكاريبي

كلمات البحث
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook

أخبار ذات صلة

حريق 10:05 م الأربعاء، 27 سبتمبر 2023

حريق يلتهم منزلا و4 سيارات بالكويت.. ماذا عن المصابين؟

هاكر 10:32 م الثلاثاء، 26 سبتمبر 2023

مفاجأة في اختراق "المالية الكويتية".. هذا ما قام "الهاكرز" بنسخه

الداخلية الكويتية 10:57 م الخميس، 21 سبتمبر 2023

هزت الكويت.. العثور على فتاة فارقت الحياة بها 20 طعنة

المضبوطين 12:21 ص الأحد، 17 سبتمبر 2023

بعد ضبط أكبر مصنع للخمور.. الكويت تواصل توجيه ضربات لأوكار الدعارة

اقرأ أيضا

جو بايدن
2:18 ص الأربعاء، 04 أكتوبر 2023

أول تعليق من البيت الأبيض بعد عزل "رئيس النواب"

Capto_Capture 2023-10-03_11-58-01_PM
12:04 ص الأربعاء، 04 أكتوبر 2023

20 قتيلا في سقوط حافلة بالبندقية بإيطاليا

رئيس مجلس النواب الأمريكي
12:01 ص الأربعاء، 04 أكتوبر 2023

سابقة تاريخية.. عزل رئيس مجلس النواب الأمريكي

النائب العام الليبي
9:50 م الثلاثاء، 03 أكتوبر 2023

بعد التسريب.. حبس سفيرة دولة عربية في بلجيكا

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة

بق الفراش رويترز
6:50 م الأربعاء، 04 أكتوبر 2023

طواريء بدولة عربية.. "بق الفراش" يزحف من فرنسا إلى موانيها

الداخلية الكويتية
6:20 م الأربعاء، 04 أكتوبر 2023

نصرة للشريعة.. تدخل عاجل وإلغاء ندوة عن الإلحاد بدولة خليجية

معلمة-ارشيفية
5:36 م الأربعاء، 04 أكتوبر 2023

وفاة معلمة بعرعر بعد تعرضها لوعكة صحية أثناء الحصة الدراسية

مكافحة المخدرات
5:25 م الأربعاء، 04 أكتوبر 2023

"إجهاض مخطط الترويج".. ضبط مروجي السموم قبل توزيع ٢٩ طنا بالمملكة

حساب المواطن
5:24 م الأربعاء، 04 أكتوبر 2023

حصل على وظيفة بـ 4000 ريال.. هل سيؤثر ذلك على دعم المواطن؟

أمطار وسيول في مكة
4:38 م الأربعاء، 04 أكتوبر 2023

من اليوم وحتى السبت.. تحذيرات من أمطار ورياح على هذه المناطق