أخبار السعودية.. 13 قرارًا مهمًا لمجلس الوزراء وموعد صرف راتب شهر مايو

تقدم صحيفة تواصل الإلكترونية لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، اليوم الثلاثاء، حتى الساعة الخامسة مساءً، والتي جاء أبرزها كالتالي:
13 قرارًا مهمًا لمجلس الوزراء.. ولي العهد يُطمئن الجميع على صحة خادم الحرمين
رأس صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ـ حفظه الله ـ، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، اليوم، في جدة.. المزيد هنا
وزير الطاقة: المملكة حققت رقمًا قياسيًا عالميًا في انخفاض تكلفة إنتاج الكهرباء
أعلن صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سلمان، وزير الطاقة، أن الشركة السعودية لشراء الطاقة حققت أرقامًا قياسية عالمية جديدة في انخفاض تكلفة إنتاج الكهرباء من طاقة الرياح.. المزيد هنا
بهذه المناطق.. مجلس الوزراء يقرر ترقية عدد من القيادات
رأس صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ـ حفظه الله ـ الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، في جدة.. المزيد هنا
الداخلية تتوعد.. 12 يومًا على بدء تطبيق عقوبة الحج بلا تصريح
اعتبارًا من 25 ذي القعدة، الموافق 2 يونيو، ستبدأ وزارة الداخلية، تطبيق عقوبة مخالفة أنظمة وتعليمات الحج من دون تصريح لعام 1445 هـ - 2024م.. المزيد هنا
طفل يفقد والدته واثنين من أشقائه في حادث أليم بسبب مفحط.. التفاصيل كاملة
استقبل معلمو وطلاب متوسطة الخلال في الرياض، الطالب سليمان سعد الشمري، بعد تماثله للشفاء إثر تعرضه لحادث مروري أليم تسبب به "مفحط" فقد فيه أمه واثنين من أشقائه.. المزيد هنا
موعد صرف دعم سكني لشهر مايو.. هل يتم تبكيره أم تأجيله؟
يصادف موعد إيداع دعم سكني لشهر مايو الجاري يوم الجمعة – العطلة الأسبوعية، مما يثير تساؤلات حول ما إذا كان سيتم التبكير بالإيداع أم تأجيله إلى وقت لاحق.. المزيد هنا
الربيعة: المملكة قدمت 50 طائرة إغاثية و6 سفن لغزة و60 ألف صندوق مؤونة في السودان
كشف المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبد الله الربيعة أن المملكة قدمت أكثر من 50 طائرة إغاثية و6 سفن لقطاع غزة.. المزيد هنا
تعليم "نجران" يعتمد حركة النقل الداخلي لشاغلي الوظائف التعليمية
اعتمد تعليم منطقة نجران إجراءات النقل الداخلي للمعلمين والمعلمات للعام الدراسي 1445هـ.. المزيد هنا
تنبيه مهم من تعليم الطائف لمعلمي ومعلمات التعاقد المكاني الجدد
دعت الإدارة العامة للتعليم بالطائف، معلمي ومعلمات التعاقد المكاني الجدد إلى ترتيب شرائح النقل عبر نظام نور.. المزيد هنا
تعليم مكة يعتمد حركة النقل الداخلي لشاغلي الوظائف التعليمية
اعتمد مدير الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة، عبدالله بن سعد الغنام، نتيجة النقل الداخلي لشاغلي الوظائف التعليمية بالإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة للعام الدراسي الحالي 1445هـ.. المزيد هنا
كم يتبقى على صرف راتب شهر مايو للموظفين الحكوميين؟
يترقب الموظغون بالقطاع العام والحكومي، موعد صرف راتب شهر مايو الجاري، وذلك استعدادًا لعيد الأضحى المبارك.. المزيد هنا
من عسير للحدود الشمالية.. الأمن يضبط 17 مخالفًا في حملات على مهربي المخدرات
استمرارًا للحملة الأمنية على المخدرات وملاحقة مهربيها ومروجيها برًا وبحرًا، وجهت الجهات الأمنية، اليوم الثلاثاء، هجمات مفاجئة على تجار السموم في عدة مناطق.. المزيد هنا
بدء التقديم على برامج الابتعاث المبتدئ بالتوظيف ضمن مسار "واعد"
أعلن برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث، عن فتح باب التقديم على برامج الابتعاث المبتدئ بالتوظيف المقدمة من مجموعة من شركات الضيافة والفندقة ضمن مسار "واعد"، بالتعاون مع وزارة السياحة.. المزيد هنا