أخبار السعودية.. 13 قرارًا مهمًا لمجلس الوزراء وموعد صرف راتب شهر مايو

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تقدم صحيفة تواصل الإلكترونية لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، اليوم الثلاثاء، حتى الساعة الخامسة مساءً، والتي جاء أبرزها كالتالي:





13 قرارًا مهمًا لمجلس الوزراء.. ولي العهد يُطمئن الجميع على صحة خادم الحرمين



وزير الطاقة: المملكة حققت رقمًا قياسيًا عالميًا في انخفاض تكلفة إنتاج الكهرباء



بهذه المناطق.. مجلس الوزراء يقرر ترقية عدد من القيادات



الداخلية تتوعد.. 12 يومًا على بدء تطبيق عقوبة الحج بلا تصريح



طفل يفقد والدته واثنين من أشقائه في حادث أليم بسبب مفحط.. التفاصيل كاملة



موعد صرف دعم سكني لشهر مايو.. هل يتم تبكيره أم تأجيله؟



الربيعة: المملكة قدمت 50 طائرة إغاثية و6 سفن لغزة و60 ألف صندوق مؤونة في السودان



تعليم "نجران" يعتمد حركة النقل الداخلي لشاغلي الوظائف التعليمية



تنبيه مهم من تعليم الطائف لمعلمي ومعلمات التعاقد المكاني الجدد



تعليم مكة يعتمد حركة النقل الداخلي لشاغلي الوظائف التعليمية



كم يتبقى على صرف راتب شهر مايو للموظفين الحكوميين؟



من عسير للحدود الشمالية.. الأمن يضبط 17 مخالفًا في حملات على مهربي المخدرات



بدء التقديم على برامج الابتعاث المبتدئ بالتوظيف ضمن مسار "واعد"

