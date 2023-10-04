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صحيفة تواصل الالكترونية

عاجل.. بشرى من وزير التعليم للمعلمين

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وزير التعليم
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في بشرى سارة، أعلن وزير التعليم يوسف البنيان عن استحداث صندوق اجتماعي للمعلمين والمعلمات.
تطوير وبناء مناهج جديدة ومتخصصةاضافة اعلان
وأوضح مستمرون في تطوير وبناء مناهج جديدة ومتخصصة في التعليم، مؤكدًا أن المملكة تعمل على تعزيز دور المعلمين والمعلمات في خلق برامج تطويرية.


القيادة الرشيدة تدعم القطاع التعليمي

وأكد أن القيادة الرشيدة تدعم القطاع التعليمي بشكل دائم ومستمر، مبينًا أن توجيهات ولي العهد في التعليم تحمل رسائل تطويرية.
وأضاف خلال المؤتمر الصحفي الحكومي والذي يقام لاستعراض أبرز مستجدات التعليم، أن المملكة تعمل على كل ما يعزز دور المعلمين والمعلمات من حيث التطوير المهني والدورات المتخصصة وجودة البيئة التعليمية الحاضنة والخدمات المقدمة لهم.

 

 تخصصات نوعية


وأشار إلى أنه تم إضافة تخصصات نوعية تخدم رؤية المملكة 2030 في برنامج الابتعاث، مؤكدُا أنه تم إنهاء استلام أكثر من 70 ألف منبى تعليمي جديد في المملكة.

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