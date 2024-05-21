أكثر من 5.5 ملايين عملية إلكترونية عبر "أبشر" في إبريل الماضي

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نفذت
منصة وزارة الداخلية الإلكترونية "أبشر" خلال شهر إبريل الماضي أكثر من
(5.5) ملايين عملية إلكترونية للمواطنين والمقيمين والزوار، عبر أبشر أفراد وأبشر
أعمال.
أكثر من 3.6 مليون عملية عبر أبشر أفراد فمن
خلال منصة أبشر أفراد، تجاوز عدد العمليات المنفذة أكثر من 3,692,428 عملية، حيث
نفّذت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية 93,975 عملية تحقق من صلاحية الهوية،
و43,219 عملية تجديد لبطاقة الهوية الوطنية إلكترونيًا، و29,751 عملية في خدمة
بياناتي، و16,213 تعريفًا بفرد أسرة، و9,461 عملية في خدمة بياناتي المطورة،
وإصدار 8,087 سجل أسرة، و5,256 عملية إصدار بدل مفقود لبطاقة الهوية الوطنية،
و1,921 عملية إصدار بدل تالف لبطاقة الهوية الوطنية.
وفي المديرية العامة للجوازات، تم إصدار وتجديد 267,212 إقامة، وإصدار 240,152 تأشيرة خروج وعودة، و96,901 عملية إصدار وتجديد لجواز السفر السعودي الإلكتروني، و25,475 عملية في خدمة إصدار وتجديد جواز السفر لأقل من 10 سنوات، و16,556 عملية تمديد لتأشيرة الخروج والعودة، و14,202 عملية في خدمة تقرير مقيم، و7,025 عملية إلغاء لتأشيرة الخروج النهائي، و6,977 عملية في خدمة نقل الخدمات، و5,305 عمليات في خدمة إصدار تأشيرة الخروج النهائي خلال فترة التجربة، وإصدار 1,249 تفويض استقبال القادمات للعمل.
أكثر من 109 آلاف عملية تجديد رخصة سير المركبة وفي
الخدمات الخاصة بالأمن العام، أنجزت المنصة 109,341 عملية في خدمة تجديد رخصة سير
المركبة، و80,026 عملية في خدمة إذن إصلاح مركبة، و75,817 طلبًا لإصدار تفويض
القيادة، و70,796 تجديدًا لرخصة القيادة، و39,477 عملية في خدمة استبدال اللوحات،
و17,155 عملية في خدمة مبايعة مركبات، و11,124 عملية في خدمات السلاح الناري،
و5,230 عملية في خدمة صلاحية تأمين المركبات، و5,064 عملية في خدمة إسقاط المركبات
المهملة والتالفة.
وأنجزت المنصة خلال شهر أبريل الماضي 152,605 طلبات لتوصيل الوثائق بالبريد، وإصدار 66,333 تقريرًا في خدمة تقارير أبشر، و3,115 استفسارًا عامًا عن البصمة.