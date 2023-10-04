"سعود الطبية".. هذه الفئات الأكثر حاجة لأخذ مصل الإنفلونزا

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أكدت مدينة الملك سعود الطبية، على أن هناك 9 فئات هم الأكثر حاجة لأخذ لقاح الإنفلونزا الموسمية، للحماية من الإصابة بها والتعرض لآثارها الجانبية وأعراضها المزعجة. اضافة اعلان

وقالت إن من أبرز هذه الفئات: الحوامل وكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة.

وأوضحت سعود الطبية عبر حسابها الرسمية في منصة "إكس" أن الفئات التسع الأكثر حاجة لتطعيم الإنفلونزا الموسمية هم:





9 فئات يحتاجون مصل الإنفلونزا





كبار السن والمقيمون في دور الرعاية



1ـ الحوامل أو من يخططون للحمل خلال موسم تفشي مرض الإنفلونزا الموسمية.2ـ الأشخاص المصابون بنقص المناعة (نقص المناعة الناتج عن تناول بعض الأدوية – الإصابة بعدوى الإيدز).3ـ الأطفال من عمر 6 شهور إلى 59 شهرًا.4ـ الأشخاص الذين يعانون من السمنة المفرطة.5ـ المرافقون أو مقدمو الرعاية للأشخاص المعرضين لإصابة بالمضاعفات المرتبطة بفيروس الإنفلونزا.6ـ كبار السن من عمر 50 سنة فأكثر.7ـ الأطفال والمراهقون من عمر 6 أشهر وحتى 18 سنة، الذين يتناولون الأدوية التي تحتوي على الأسبرين او الساليسيلات.8ـ البالغون والأطفال المصابون بأمراض مزمنة، مثل أمراض القلب والكلى والكبد والسكري والمخ والأعصاب وأمراض الدم.9ـ المقيمون في دور رعاية المسنين وغيرها من مرافق الرعاية طويلة الأجل.