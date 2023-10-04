طواريء بدولة عربية.. "بق الفراش" يزحف من فرنسا إلى موانيها

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رصدت سلطات ميناء طنجة تواجد حشرة البق على متن باخرة مسافرين قادمة من ميناء مارسيليا في فرنسا.





بق الفراش بميناء طنجة:

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وبدأت عملية تفعيل نظام اليقظة الصحية، الذي تصاعدت مطالب تفعيله بجل المطارات والموانئ المغربية.ومع رصد شبهة تواجد حشرة بق الفراش في ميناء طنجة، دعا نشطاء مغاربة إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر في مختلف المطارات والموانئ المغربية قصد حماية منازل المواطنين المغاربة.فيما يرى خبراء صحيون أن وقف انتشار هاته الحشرة بالمغرب مرتبط بوجود وعي لدى المواطنين، وأيضا جهود مراقبة السلطات المعنية.









بق الفراش في الجزائر:

وفي ذات السياق كشف وزير الصحة الجزائري عبد القادر سايحي، عن حقيقة الفيديوهات المتداولة حول دخول البق إلى البلاد.وبحسب موقع "النهار" الجزئاري، قال وزير الصحة إن الفيديوهات المتداولة كانت لشحنة مزعومة قادمة من إيطاليا.







وأضاف وزير الصحة أننا قمنا بإرسال المصالح الخاصة إلى المطار إلا أننا لم نعثر على أي شيء.





انتشار بق الفراش في فرنسا:

وعن انتشاره في فرنسا أفاد وزير الصحة أن البق مرض قديم أصاب فرنسا في الأربعينيات وينبئ بأشياء تمس بالنظافة.







