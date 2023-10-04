الأربعاء، 19 ربيع الأول 1445 ، 04 أكتوبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

صحيفة تواصل الالكترونية

طواريء بدولة عربية.. "بق الفراش" يزحف من فرنسا إلى موانيها

بق الفراش رويترز
بق الفراش
أ أ
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook

رصدت سلطات ميناء طنجة تواجد حشرة البق على متن باخرة مسافرين قادمة من ميناء مارسيليا في فرنسا.

بق الفراش بميناء طنجة:

اضافة اعلان

 وبدأت عملية تفعيل نظام اليقظة الصحية، الذي تصاعدت مطالب تفعيله بجل المطارات والموانئ المغربية.

ومع رصد شبهة تواجد حشرة بق الفراش في ميناء طنجة، دعا نشطاء مغاربة إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر في مختلف المطارات والموانئ المغربية قصد حماية منازل المواطنين المغاربة.

فيما يرى خبراء صحيون أن وقف انتشار هاته الحشرة بالمغرب مرتبط بوجود وعي لدى المواطنين، وأيضا جهود مراقبة السلطات المعنية.




بق الفراش في الجزائر:



وفي ذات السياق كشف وزير الصحة الجزائري عبد القادر سايحي، عن حقيقة الفيديوهات المتداولة حول دخول البق إلى البلاد.

وبحسب موقع "النهار" الجزئاري، قال وزير الصحة إن الفيديوهات المتداولة كانت لشحنة مزعومة قادمة من إيطاليا.




وأضاف وزير الصحة أننا قمنا بإرسال المصالح الخاصة إلى المطار إلا أننا لم نعثر على أي شيء.

انتشار  بق الفراش في فرنسا:



وعن انتشاره في فرنسا أفاد وزير الصحة أن البق مرض قديم أصاب فرنسا في الأربعينيات وينبئ بأشياء تمس بالنظافة.




اقرأ أيضا

WhatsApp Image 2023-10-04 at 7.05.52 PM
7:12 م الأربعاء، 04 أكتوبر 2023

فوائد لن تصدقها عن"أكياس الشاي الفارغة"

اخطبوط
7:03 م الأربعاء، 04 أكتوبر 2023

بعد انتشاره على نطاق واسع.. فيديو حيّر الجميع لإخطبوط حطم سيارة داخل مرآب

وكالة ناسا
4:19 م الأربعاء، 04 أكتوبر 2023

تظهر في السماء خلال أيام.. ناسا تحذر من "حلقة النار"

بق الفراش
1:55 م الأربعاء، 04 أكتوبر 2023

11 علامة على غزو حشرة بق الفراش لمنزلك

اقرأ أيضا

"فوربس": ماسك يتربع على عرش أغنياء أمريكا.. كم تبلغ ثروته؟

هل المواظبة على الحوقلة تجلب الرزق؟ "الخثلان" يُجيب

متى تمنح نفسك مكافأة؟

تستغرق 8 ثواني .. أسرع عملية سرقة في هذه الدولة

لهذا السبب.. الفائزون بجائزة نوبل يصابون بمرض غريب

كلمات البحث
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook

أخبار ذات صلة

حفرة بعمق 60 متراً تثير الرعب في المغرب 1:11 م الأحد، 01 أكتوبر 2023

في أعقاب الزلزال.. حفرة غامضة تثير الهلع في المغرب (فيديو)

زلزال المغرب 19 6:07 م الخميس، 21 سبتمبر 2023

"في كل ذات كبد رطبة أجر".. إنقاذ حمار بعد 7 أيام من تحت أنقاض زلزال المغرب

فيديو 5:51 م الأربعاء، 20 سبتمبر 2023

مشهد لا يصدق في قرية مغربية دمرها الزلزال.. ماذا فعلوا مع فرقة إنقاذ؟

زلزال المغرب 15 11:45 م الأربعاء، 13 سبتمبر 2023

حفل زفاف كان سببا في إنقاذ قرية كاملة من موت محقق بزلزال المغرب

اقرأ أيضا

انفجار
9:03 ص الثلاثاء، 03 أكتوبر 2023

رعب في بريطانيا.. كتلة نارية تحول ليل أكسفورد إلى نهار (فيديو)

الدكتور سعد الخثلان
8:24 ص الثلاثاء، 03 أكتوبر 2023

ما المقصود بقول النبي ﷺ: "وأُعطيت الكنزين الأحمر والأبيض"؟ "الخثلان" يوضح

العمل عن بعد
7:37 ص الثلاثاء، 03 أكتوبر 2023

معالجات ومبادرات.. كيف يكون التقاعد بداية وليس نهاية لتحقيق الأهداف؟

IMG-20231003-WA0001
2:45 ص الثلاثاء، 03 أكتوبر 2023

لتجنب الغازات كريهة الرائحة.. لا تتناول هذه الأطعمة

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة

بق الفراش رويترز
6:50 م الأربعاء، 04 أكتوبر 2023

طواريء بدولة عربية.. "بق الفراش" يزحف من فرنسا إلى موانيها

الداخلية الكويتية
6:20 م الأربعاء، 04 أكتوبر 2023

نصرة للشريعة.. تدخل عاجل وإلغاء ندوة عن الإلحاد بدولة خليجية

معلمة-ارشيفية
5:36 م الأربعاء، 04 أكتوبر 2023

وفاة معلمة بعرعر بعد تعرضها لوعكة صحية أثناء الحصة الدراسية

مكافحة المخدرات
5:25 م الأربعاء، 04 أكتوبر 2023

"إجهاض مخطط الترويج".. ضبط مروجي السموم قبل توزيع ٢٩ طنا بالمملكة

حساب المواطن
5:24 م الأربعاء، 04 أكتوبر 2023

حصل على وظيفة بـ 4000 ريال.. هل سيؤثر ذلك على دعم المواطن؟

أمطار وسيول في مكة
4:38 م الأربعاء، 04 أكتوبر 2023

من اليوم وحتى السبت.. تحذيرات من أمطار ورياح على هذه المناطق