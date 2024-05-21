ينتهي قريبًا.. رابط وطريقة التقديم على وظائف أمانة منطقة القصيم

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كشفت أمانة منطقة القصيم، عن استمرار التقديم لشغل وظيفة في "بلدية محافظة ضرية" بالمرتبة "السابعة" على سلم رواتب الموظفين العام.

ويكون ذلك عن طريق التعاقد من خلال المنصة الوطنية الموحدة للتوظيف "جدارات" على النحو التالي:

- مهندس مدني مساعد "المرتبة السابعة".

ملاحظات:

- سوف يتم استبعاد أي طلب غير مطابق في حال الترشيح.

- يرجى التأكد من قراءة كافة التعليمات والأسئلة الأكثر شيوعًا لتجنب الوقوع بأي خطأ أثناء التقديم.

- على المتقدم تحمل كامل المسؤولية عن صحة البيانات أو المستندات التي يتم إرفاقها.





خطوات التقديم عبر جدارات



- الدخول على نظام المنصة الوطنية الموحدة للتوظيف والتأكد من صحة البيانات وفي حالة وجود أي اختلاف يتم تقديم اعتراض ليتسنى دراسته من قبل المختصين في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وفي حال صحة البيانات يتم الضغط على أيقونة التقديم على الإعلانات الوظيفية.- تحديد الرغبة في الدخول للإعلان من خلال التأشير في المربع المخصص لذلك في الطلب.- يتم تحديد الرغبات المكانية حسب ترتيب أولويتها لدى (المتقدم/ــة) من خلال الاختيار من بين الوظائف المعلنة حسب مقراتها ومن ثم حفظ الطلب.- على كل (متقدم/ــة) اختيار طباعة ملخص الطلب من خلال أيقونة طباعة ملخص الطلب والاحتفاظ به حيث لن تقبل أي مراجعة أو استفسار أو تظلم دون إرفاق ملخص الطلب الذي يجب أن يكون تاريخ طباعته يسبق تاريخ نهاية فترة التقديم المحددة.





طريقة التقديم

