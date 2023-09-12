أهم 10.. أمر ملكي جديد وولي العهد في سلطنة عمان والقصاص من بندر الحربي

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يقدم موقع صحيفة تواصل لقرائه الكرام موجزًا بأهم 10 أخبار تم تناولها على مدار اليوم الثلاثاء، والتي جاءت كالتالي:



توضيح من التأمينات الاجتماعية بشأن الرواتب وحقوق الموظفين اضافة اعلان



نفت المؤسسة العامة للتأمينات علاقتها بحقوق وواجبات العامل أو ما يتعلق بالراتب الوظيفي، مؤكدة أن مهامها تتعلق بالحقوق التأمينية.. المزيد هنا



أمر ملكي عاجل بترقية قيادات في عدد من الوزارات





رأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، اليوم، في نيوم.. المزيد هنا



ولي العهد يلتقي سلطان عُمان





استقبل جلالة السلطان هيثم بن طارق، سلطان عُمان، في قصر البركة في العاصمة العُمانية مسقط،. المزيد هنا



في نيوم.. خادم الحرمين يرأس جلسة مجلس الوزراء ويتخذ 9 قرارت مهمة





رأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، اليوم، في نيوم.. المزيد هنا



قصة سجين مع المخدرات: مرح انتهى بالسجن ولا أدري هل أخرج لأهلي حيا أم ميتا!



روى سجين قصته مع المخدرات، وكيف انقلبت حياته رأسا على عقب وانتهت لحظات المرح بسرعة إلى حزن وشقاء وتعاسة وسجن.. المزيد هنا



توضيح من برنامج سكني بشأن نظام الحجز الإلكتروني



أوضح برنامج سكني أن ، نظام الحجز الإلكتروني موحد ويكون إبرام العقد الإلكتروني لتخصيص أرض من خلال تطبيق سكني.. المزيد هنا



بشرى من الوطنية للإسكان: توفير 153 ألف وحدة سكنية في 9 ضواح و5 مجتمعات



سجلت الوطنية للإسكان "NHC" , خلال اليومين الماضيين لمعرض "سيتي سكيب العالمي" في الرياض، حجوزات.. المزيد هنا



تنبيه عاجل.. حساب المواطن يدعو هؤلاء إلى مراجعة البنك فورًا



دعا حساب المواطن، المستفيدين الذين لم يتم إيداع الدفعة 70 – شهر سبتمبر في حساباتهم البنكية، على الرغم من تلقيهم إشعارًا عبر التطبيق يفيد بإيداعها، إلى التوجه للبنك.. المزيد هنا



مصرع وتشريد الآلاف.. الفيضانات والسيول تحول شرق ليبيا إلى أطلال



يومان فقط، كانا الفاصل بين زلازال المغرب واعصار دانيال الذي ضرب ليبيا وحول المنطقة الشرقية إلى أطلال.. المزيد هنا



قتل مواطنًا بهذه الطريقة.. تنفيذ حكم الشرع في بندر الحربي بالمدينة



أصدرت وزارة الداخلية، اليوم، بياناً بشأن تنفيذ حكم القتل قصاصاً في أحد الجناة بمنطقة المدينة المنورة، فيما يلي نصّه:.. المزيد هنا









