وفاة معلمة بعرعر بعد تعرضها لوعكة صحية أثناء الحصة الدراسية

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نعت إدارة تعليم الحدود الشمالية المعلمة " عائشة بنت ضحوي العنزي " -رحمها الله- والتي تعرضت لوعكة صحية أثناء الحصة الدراسية.





وفاة معلمة بعرعر: اضافة اعلان



وفاة معلمة في حادث سيارة:



وأوضحت الإدارة أن المعلمة في مدرسة 31 الابتدائية في عرعر، والتي عرف عنها البذل والعطاء والإخلاص والتفاني في العمل.واقترح أحد المعلقين على نبأ الوفاة أن تكريم المعلمة قائلا :"الله يرحمها ويغفر لها .. وبما أنها توفيت داخل الفصل وهي تعطي الدرس لطالباتها ياليت يسمى الفصل باسمها أو أي قاعة في مدرسة الواحد والثلاثون تسمى باسم المعلمة عائشة العنزي".وأمس توفيت معلمة وأصيب 6 معلمات أخريات في حادث سيارة بطريق المثلث- ينبع.وكشف المتحدث الرسمي لتجمع المدينة المنورة الصحي عبدالرحمن حمودة بأن مستشفيات التجمع استقبلت أمس 6 حالات تعرضت لإصابات متفرقة نتيجة حادث سيارة نقل معلمات بطريق المثلث - ينبع.وبين حمودة بأنه بعد ورود البلاغ للجهات المعنية تم رفع جاهزية المنشآت الصحية وعمل اللازم للحالات بحسب البروتوكولات للتعامل مع هذه الحالات.وأضاف أن أحد الحالات انتقلت إلى رحمة الله تعالى في موقع الحادث، بينما تم نقل حالة متوسطة الخطورة عن طريق الإسعاف الجوي لمستشفى الملك فهد بالمدينة المنورة.