الخميس، 22 صفر 1445 ، 07 سبتمبر 2023

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لطلاب الجامعات.. 5 نصائح أساسية لتهيئة نفسك لسوق العمل؟ ا

المملكة تشارك في مؤتمر عالمي عن مكافحة الفساد في فيينا ا

في هذه الدولة.. مكافأة للأزواج إذا كان عمر العروس أقل من 25 عامًا ا

أهم 10.. آلاف الأراضي المجانية عبر "سكني"وحسم جدل حبس ولي أمر الطالب المتغيب 20 يومًا

أهم 10
أهم 10
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يقدم موقع صحيفة تواصل لقرائه الكرام موجزًا بأهم 10 أخبار تناولهم على مدار اليوم الخميس، والتي جاءت كالتالي:

بشكل فوري وبدون غرامات.. تعرف على المراكز المعتمدة لإسقاط المركبات عبر أبشراضافة اعلان



نشرت منصة "أبشر" تفاصيل عن المراكز المعتمدة لإسقاط المركبات المهملة أو التالفة بشكل فوري وبدون غرامات خلال المهلة التصحيحية.. المزيد هنا

أمطار غزيرة وتساقط البرد جنوب مكة المكرمة



تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو وثق هطول أمطار الخير على أحياء جنوب مكة المكرمة.. المزيد هنا

اقتلعت الخيام.. رياح عنيفة تجتاح سوق الخميس الشعبي بجازان (فيديو)



وثق مقطع فيديو تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي ، تضررا كبيرا بأحد الأسواق في جازان... المزيد هنا

بشرى سارة.. "سكني" يُتيح 8280 قطعة أرض مجانية بمناطق المملكة



أتاح برنامج سكني عبر تطبيقه وموقعه الإلكتروني 8280 قطعة أرض للمستفيدين من البرنامج منذ بداية العام حتى نهاية أغسطس 2023.. المزيد هنا


كيف تستفيد من برنامج الإسكان الميسر؟.. تعرف على الشروط والتفاصيل


أتاح برنامج سكني، الانتفاع من برنامج الإسكان الميسر لغير القادرين على تحمل أعباء السكن والذين لاتتجاوز صافي رواتبهم عن 7000 ريال.. المزيد هنا

مفاجأة صادمة لمن يزور الحضور والانصراف: السجن في انتظاره (فيديو)

حذر محام من أن تزوير الحضور والانصراف جريمة جنائية تستوجب إحالة الطرفين المتورطين فيها إلى المحكمة الجزائية.. المزيد هنا

النيابة العامة توضح خطوات حماية البيانات التجارية .. وتكشف عقوبة المخالفين

قالت النيابة العامة  إن البيانات التجارية تتمتع بالحماية الجزائية الفائقة، مؤكدة أن المنظم السعودي وضع العديد من الخطوات لتعزيز هذه الحماية.. المزيد هنا


تفاصيل جديدة حول حبس ولي الأمر المتغيب نجله عن الدراسة 20 يومًا


حسم محام، الجدل المثار حول سجن ولي الأمر الذي يغيب نجله عن المدرسة لمدة 20 يومًا.. المزيد هنا


خدمة اليوم.. 4 خطوات لحجز المواعيد الطبية في تطبيق "صحتي"



تقدم صحيفة "تواصل" لقرائها الكرام، اليوم الخميس، أهم الخطوات اللازمة لحجز المواعيد الطبية في تطبيق "صحتي".. المزيد هنا


الإحصاء: نمو اقتصاد المملكة 1.2% خلال الربع الثاني من 2023


حقق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الربع الثاني من عام 2023م ارتفاعًا بنسبة (1.2٪) مقارنةً.. المزيد هنا

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في مقدمتها عقبة ضالع بعسير .. باحث بالمملكة يقدم ابتكارا لمعالجة التجاوزات المرورية الخاطئة

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إنجاز جديد للمملكة .. انخفاض وفيات الطرق بنسبة 35 %

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