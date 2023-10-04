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صحيفة تواصل الالكترونية

٥ طرق ميسرة لمعتمري المغرب إلى المملكة .. تعرف عليها

الحج والعمرة، العربة الكهربائية
معتمرون
أ أ
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قالت وزارة الحج والعمرة إن الطريق من المغرب إلى الحرمين الشريفين "سهل وميسر".

تسهيلات المعتمرين:


ونشرت الوزارة إنفوجراف على صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" لتوضح التسهيلات المقدمة للمعترمين.اضافة اعلان

١- إتاحة العمرة بكافة أنواع تأشيرات الدخول
٢- تمديد تأشيرة العمرة من ٣٠ إلى ٩٠ يوما 
٣- إصدار تأشيرة العمرة إلكترونيا.
٤- حجز باقات العمرة عبر منصة "نُُسُك".
٥- خفض رسم التأمين من ٢٣٥ إلى ٨٨ ريالا.

في وقت سابق، نشرت وزارة الحج والعمرة إنفوجراف يتضمن العديد من النصائح والوصايا لتفادي الجفاف وفقدان السوائل أثناء موسم العمرة.

نصائح مهمة:

وتحت عنوان "الجفاف وفقدان السوائل .. كيف نتفاداه في العمرة؟"، أضافت الوزارة أن هناك عدة نصائح هي كالتالي:

١- أحرص على شرب السوائل بكمية كافية 

٢- تناول الخضروات والفواكه.

٣- تجنب التعرض لأشعة الشمس لفترة طويلة.

في وقت سابق، دعت وزارة الحج والعمرة، ضيوف الرحمن، إلى الالتزام بإرشاداتها الخاصة باستخدام  قطار الحرمين السريع؛ وذلك من أجل الحصول على رحلة ميسرة.

ونبهت الوزارة، عبر حسابها في منصة "إكس" على الالتزام بالإرشادات الآتية: 

-الحضور قبل وقت الرحلة.
-إبراز التذكرة قبل الصعود.
-المحافظة على النظافة.
-اتباع توجيهات الطاقم.
-الجلوس في المقعد المحدد بالتذكرة.
قطار الحرمين السريع، يُوصلك بسهولةٍ ويسر إلى الحرمين الشريفين.

حجز تذاكر قطار الحرمين السريع

يمكن حجز تذاكر قطار الحرمين السريع من خلال الموقع الخاص لقطار الحرمين او التطبيق ودخول الموقع الرسمي للحرمين، ومن ثم دخول قسم حجز جديد من الصفحة الرئيسية، ومن خلال الخطوات التالية يمكنكم الحجز:

 أولا الدخول إلى الموقع الرسمي لقطار الحرمين السريع “من هنا“.
https://sar.hhr.sa/ar/home
ومن ثم الدخول إلى قسم “حجز جديد” من الصفحة الرئيسية.
يجب تحديد نوع الرحلة سواء كانت ذهاب فقط او ذهاب وعودة.
تحديد مكان المغادرة.
تحديد مكان الوصول.
وتحديد تاريخ السفر.
تحديد عدد المسافرين.
تحديد الفئات العمرية.
الضغط على كلمة بحث.
كتابة رمز التحقق.
استعراض الرحلات المتاحة .
اختيار المكان المراد حجزه وتسجيل كافة التفاصيل.
اختيار الدرجة سواء كانت الاعمال او الاقتصادية.
الضغط على استمرار.
الإقرار بصحة المعلومات.
النقر على إرسال.
استعراض العربات والمقاعد المتاحة للحجز.
اختيار المقعد من بين المقاعد  غير المحجوزة.
إدخال بيانات المسافر.
الموافقة على الشروط والأحكام.
تحديد التفضيلات المخصصة للمسافرين.
الدفع عبر أحد الوسائل المتاحة للدفع الإلكتروني.
تأكيد الحجز.


#الحج_والعمرة:
3 وصايا مهمة لتفادي الجفاف وفقدان السوائل أثناء العمرة pic.twitter.com/WX1RirvnLo
— صحيفة المدينة (@Almadinanews) September 28, 2023




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