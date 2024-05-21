الثلاثاء، 13 ذو القعدة 1445 ، 21 مايو 2024

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لتسهيل إجراءات ضيوف الرحمن..أمير منطقة مكة يلتقي مدير عام الجوازات

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جانب من اللقاء
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استقبل نائب أمير منطقة مكة المكرمة نائب رئيس لجنة الحج المركزية الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز اليوم في مقر الإمارة بجدة، مدير عام الجوازات الفريق سليمان اليحيى، والوفد المرافق له.اضافة اعلان

تسهيل إجراءات ضيوف الرحمن:

واطّلع خلال اللقاء على آخر المستجدات التشغيلية التي تنفذها الجوازات خلال موسم حج العام الحالي الرامية لتسهيل الإجراءات خدمةً لضيوف الرحمن منذ وصولهم إلى المملكة عبر المنافذ الجوية والبرية والبحرية وحتى مغادرتهم إلى أوطانهم سالمين غانمين بحول الله.

أكبر مشروع تكييف في العالم

وفي وقت سابق قالت الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد النبوي،  إنه تم تخصيص 436 مروحة رذاذ لتلطيف الأجواء ووقاية ضيوف الرحمن من حرارة الصيف في ساحات المسجد النبوي. 
ومن منطلق حرص المملكة على خدمة قاصدي المسجد النبوي والزوار والعمل على راحتهم، تم العمل على إنشاء أكبر مشروع تكييف في العالم يدار بأحدث الأنظمة العالمية لتبريد الهواء داخل المسجد النبوي لينعم المصلي والزائر بالراحة والسكينة.
وتم إنشاء المحطة المركزية لتكييف المسجد النبوي التي تقع على بعد 7 كيلومترات تبلغ مساحتها 70 ألف متر مربع،
وتضم أكبر مكثف لتبريد الماء في العالم، ويوجد بها 6 مبردات، سعة المبرد الواحد منها 3400 طن وتصل درجة تبريد الماء لخمس درجات مئوية.
وتستخدم أحدث الطرق والتقنيات لتوزيع المياه الواردة من المحطة بشكل دقيق ومتناسق وآلي لتصل إلى 151‏ وحدة لمعالجة الهواء وتوزيعه وتبريده.
ويتم تبريد المسجد بالهواء المدفوع عن طريق الأنابيب المتصلة بأعمدة المسجد النبوي، ثم تستكمل دورة تبريد المياه بعودتها عن طريق أنابيب معزولة لتصل إلى المحطة المركزية لتكتمل عملية التبريد.

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436 مروحة رذاذ لوقاية ضيوف الرحمن من حرارة الصيف في ساحات المسجد النبوي

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