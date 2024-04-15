أهم 10.. ارتفاع أسعار العقارات بالمملكة والاستفادة من تخفيض المخالفات المرورية

تقدم صحيفة تواصل الإلكترونية لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، على مدار الساعات الماضية من اليوم الاثنين.
وزير الخارجية يتلقى اتصالاً هاتفياً من نظيره الأمريكي لبحث تطورات التصعيد في المنطقة
تلقّى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، اتصالاً هاتفياً من معالي وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية أنتوني بلينكن.
أكثر من 6 ملايين طالب يستأنفون الفصل الدراسي الثالث.. والاختبارات الأحد
يعود أكثر من 6 ملايين من طلاب وطالبات التعليم العام، إلى مقاعد الدراسة اليوم الاثنين، لاستئناف الفصل الدراسي الثالث للعام الدراسي الحالي 1445هـ، آخر الفصول الدراسية لهذا العام.
موظفو القطاع الحكومي ينتظمون في أعمالهم وهذه العقوبة في انتظار المتغيبين
يعاود موظفو القطاع الحكومي الانتظام في عملهم بدءًا من اليوم الاثنين 15 من إبريل 2024، بعد انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك، التي بدأت الخميس 25 من رمضان 1445هـ/ 4 من إبريل 2024م.
لهذا السبب.. ارتفاع أسعار العقارات بالمملكة خلال الربع الأول من 2024
ارتفع مؤشر الرقم القياسي لأسعار العقارات في المملكة بنسبة 0.6% في الربع الأول من عام 2024 على أساس سنوي، مقارنة بالربع الأول من عام 2023.
ارتفاع أسعار الجملة بالمملكة بنسبة 3.8% خلال مارس 2024
ارتفع مؤشر الرقم القياسي لأسعار الجملة في المملكة بنسبة 3.8% خلال شهر مارس من عام 2024م، مقارنةً بنظيره من عام 2023، وفقًا لبيانات الهيئة العامة للإحصاء.
الزكاة والضريبة والجمارك تحدد ضوابط السماح بدخول الأدوية عبر المنافذ الجمركية للمملكة
حددت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك ضوابط السماح بدخول الأدوية عبر المنافذ الجمركية للمملكة.
مؤهل وصرف الشهر الماضي ولكن دفعة إبريل لم تنزل له.. حساب المواطن يوضح
من الأسئلة التي يطرحها بعض مستفيدي حساب المواطن ما يتعلق منها بعدم الحصول على الدعم، على الرغم من انطباق شروط الأهلية عليهم.
منها الرياض وحائل.. تحذيرات من أمطار رعدية على معظم مناطق المملكة
توقع المركز الوطني للأرصاد، اليوم الاثنين، بأن الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية على معظم مناطق المملكة.
تنبيه وتحذير بخصوص الاستفادة من تخفيض المخالفات المرورية بنسبة 50%
أعلنت الإدارة العامة للمرور، أنه لا يُشترط التقديم أو التسجيل للاستفادة من تخفيض المخالفات المرورية المتراكمة على مرتكبيها قبل تاريخ 18/ 4/ 2024م بنسبة (50%).
تنبيه من "رافد" بخصوص التسجيل في خدمة النقل المدرسي للعام الدراسي المقبل
دعت شركة تطوير لخدمات النقل "رافد" - الشريك الإستراتيجي لوزارة التعليم في تقديم خدمة النقل المدرسي - أولياء أمور الطلبة إلى المسارعة في تسجيل أبنائهم وبناتهم مُبكرًا في خدمة النقل المدرسي للعام الدراسي القادم 1446هـ عبر نظام نور الوزاري ( من هنا).
ما حكم جمع نية صيام الست من شوال مع صيام الاثنين؟ "الخثلان" يُوضح
كشف رئيس مجلس إدارة الجمعية الفقهية، وأستاذ الشريعة، الشيخ سعد الخثلان، عن حكم جمع نية صيام الست من شوال مع صيام الاثنين والخميس.
جريمة بشعة.. عملية سرقة تتحول لساحة قتال بولاية أمريكية
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يوثق عملية سرقة تحولت إلى جريمة قتل، في ولاية نورث كارولاينا الأمريكية.
النمر: 4 أسباب لانقطاع النوم المفاجئ مع ضيق التنفس والخفقان
إذا كنت تعاني من الاستيقاظ المفاجئ من النوم، الذي يفسد عليك الشعور بالراحة بعد يوم تعب طويل، فإن للأمر أسبابه.