ما حكم جمع نية صيام الست من شوال مع صيام الاثنين؟ "الخثلان" يُوضح

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كشف
رئيس مجلس إدارة الجمعية الفقهية، وأستاذ الشريعة، الشيخ سعد الخثلان، عن حكم جمع
نية صيام الست من شوال مع صيام الاثنين والخميس.
ما
حكم جمع نية صيام الست من شوال مع صيام الاثنين؟وأوضح
في مقطع فيديو نشره على حسابه في منصة إكس، أن الأمر في كيفية صيام الست من شوال واسع، فإن شاء سردها وإن
شاء صامها متفرقة وجمعها مع الأيام البيض ثالث عشر ورابع عشر وخامس عشر.
وبين أن صائم الست من شوال يرجى له أن ينال أجر صيامها مع صيام الاثنين والخميس والأيام البيض.
🔆 ما حكم جمع نية صيام الست من شوال مع صيام الاثنين والخميس وأيام البيض؟#سعد_الخثلان#درس_الخثلان#صيام_الست_من_شوال#صيام_الاثنينpic.twitter.com/i6edTJdjTH— منارات الهدى (@MnaratAlhuda) April 14, 2024