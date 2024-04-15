ما حكم جمع نية صيام الست من شوال مع صيام الاثنين؟ "الخثلان" يُوضح

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كشف رئيس مجلس إدارة الجمعية الفقهية، وأستاذ الشريعة، الشيخ سعد الخثلان، عن حكم جمع نية صيام الست من شوال مع صيام الاثنين والخميس.





ما حكم جمع نية صيام الست من شوال مع صيام الاثنين؟



حكم الجمع بين القضاء وصيام النافلة



عدم الجمع بين صيام القضاء وصيام الست من شوال



وأوضح في مقطع فيديو نشره على حسابه في منصة إكس، أن الأمر في كيفية صيام الست من شوال واسع، فإن شاء سردها وإن شاء صامها متفرقة وجمعها مع الأيام البيض ثالث عشر ورابع عشر وخامس عشر.وبين أن صائم الست من شوال يرجى له أن ينال أجر صيامها مع صيام الاثنين والخميس والأيام البيض.وأكد في الوقت نفسه، على أن من نوى الجمع بين صيام القضاء والنافلة يكون صيامه قضاءً ولا يكون عن ست من شوال.ونصح بأن لا يتم الجمع بين صيام القضاء وصيام الست من شوال؛ لأن نية القضاء مستقلة عن نية صيام الست من شوال.