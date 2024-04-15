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ما حكم جمع نية صيام الست من شوال مع صيام الاثنين؟ "الخثلان" يُوضح

الخثلان - سعد الخثلان
الشيخ الخثلان
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كشف رئيس مجلس إدارة الجمعية الفقهية، وأستاذ الشريعة، الشيخ سعد الخثلان، عن حكم جمع نية صيام الست من شوال مع صيام الاثنين والخميس.اضافة اعلان

ما حكم جمع نية صيام الست من شوال مع صيام الاثنين؟

وأوضح في مقطع فيديو نشره على حسابه في منصة إكس، أن الأمر في كيفية صيام الست من شوال واسع، فإن شاء سردها وإن شاء صامها متفرقة وجمعها مع الأيام البيض ثالث عشر ورابع عشر وخامس عشر.
وبين أن صائم الست من شوال يرجى له أن ينال أجر صيامها مع صيام الاثنين والخميس والأيام البيض.

حكم الجمع بين القضاء وصيام النافلة

وأكد في الوقت نفسه، على أن من نوى الجمع بين صيام القضاء والنافلة يكون صيامه قضاءً ولا يكون عن ست من شوال.

عدم الجمع بين صيام القضاء وصيام الست من شوال

ونصح بأن لا يتم الجمع بين صيام القضاء وصيام الست من شوال؛ لأن نية القضاء مستقلة عن نية صيام الست من شوال.

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