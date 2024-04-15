جريمة بشعة.. عملية سرقة تتحول لساحة قتال بولاية أمريكية

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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يوثق عملية سرقة تحولت إلى جريمة قتل، في ولاية نورث كارولاينا الأمريكية.







عملية سرقة تتحول لمجزرة بولاية أمريكية







عملية سرقة تتحول إلى جريمة قتل في ولاية نورث كارولاينا الأمريكية عندما حاول صاحب مركبة الدفاع عن نفسه بإطلاق الرصاص على لص مسلح سرق مركبته فعاد اللص وأسرع متجهاً نحوه فصدمه بالشاحنة.



نقلوه للمستشفى وأعلنوا وفاته هناك والشرطة تبحث عن المجرم. قبل ساعات.عملية سرقة تتحول إلى جريمة قتل في ولاية نورث كارولاينا الأمريكية عندما حاول صاحب مركبة الدفاع عن نفسه بإطلاق الرصاص على لص مسلح سرق مركبته فعاد اللص وأسرع متجهاً نحوه فصدمه بالشاحنة.نقلوه للمستشفى وأعلنوا وفاته هناك والشرطة تبحث عن المجرم. pic.twitter.com/SMIxtY2FSp April 15, 2024

ارتفاع معدلات الجريمة بالولايات المتحدة



وظهر من خلال المقطع المتداول، قيام مجموعة من المسلحين بعملية سرقة والتي تحولت إلى جريمة قتل في ولاية نورث كارولاينا الأمريكية، عندما حاول صاحب مركبة الدفاع عن نفسه بإطلاق الرصاص على لص مسلح سرق مركبته، فعاد اللص وأسرع متجهًا نحوه فصدمه بالشاحنة.وأعلنت سلطات ولاية نورث كارولاينا الأمريكية، أنه تم نقل المصابين للمستشفى، وأنه قد تم إعلان وفاة صاحب المحل، فيما تبحث الشرطة عن المجرمين.وحسب موقع "semafor" فإن عدد عمليات إطلاق نار جماعي في الولايات المتحدة خلال عام 2023 بلغت ما يقارب 202، أي ما يعادل 10.6 عملية إطلاق نار أسبوعيًا.والعام الماضي أيضًا، لقي أكثر من 14.500 شخص في الولايات المتحدة مصرعهم بسبب العنف المسلّح، كما أودى إطلاق النار الجماعي في الولايات المتحدة بحياة 276 شخصًا.