حرس الحدود بجازان يقبض على مخالفين لتهريبهما 193 كيلوجرامًا من الحشيش المخدر

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قبضت الدوريات البحرية لحرس الحدود في قطاع بيش بمنطقة جازان على مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية، لتهريبهما 193 كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهما، وتسليمهما والمضبوطات لجهة الاختصاص.



إحباط تهريب حشيش مخدر

