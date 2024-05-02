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حرس الحدود بجازان يقبض على مخالفين لتهريبهما 193 كيلوجرامًا من الحشيش المخدر

حرس الحدود
حرس الحدود في جازان
أ أ
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 قبضت الدوريات البحرية لحرس الحدود في قطاع بيش بمنطقة جازان على مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية، لتهريبهما 193 كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهما، وتسليمهما والمضبوطات لجهة الاختصاص.اضافة اعلان

إحباط تهريب حشيش مخدر

أيضا قبضت دوريات الأفواج الأمنية بمنطقة عسير على 6 مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية لترويجهم 110 كيلوجرامات من نبات القات المخدر بمحافظة الريث، وتم إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم لجهة الاختصاص.
وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

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