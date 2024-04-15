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بعد انتهاء إجازة عيد الفطر

موظفو القطاع الحكومي ينتظمون في أعمالهم وهذه العقوبة في انتظار المتغيبين

وظائف - عاملين - موظفين
موظفون - أرشيفية
أ أ
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يعاود موظفو القطاع الحكومي الانتظام في عملهم بدءًا من اليوم الاثنين 15 من إبريل 2024، بعد انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك، التي بدأت الخميس 25 من رمضان 1445هـ/ 4 من إبريل 2024م. اضافة اعلان

إجازة العاملين بالقطاع الحكومي 

وأعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، عبر حسابها في منصة "إكس"، أن الجهات الحكومية تطبق ما ورد في لائحتها الإدارية آخذة في الاعتبار ما ورد في قرار مجلس الوزراء رقم (532) وتاريخ 1445/7/4هـ، والذي أقر أن تكون أيام العطل الرسمية لكل من عطلة عيد الفطر وعطلة عيد الأضحى بحد أدنى 4 أيام عمل، وبحد أقصى 5 أيام عمل.
وأضافت: "أن الجهات الحكومية المشمولة باللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية تطبق ما ورد في المادة (127) الفقرة (ج)، والتي نصت على أن تبدأ عطلة عيد الفطر من اليوم الخامس والعشرين من شهر رمضان وتنتهي بنهاية اليوم الخامس من شهر شوال".


إجازة عيد الفطر للقطاع الخاص

فيما حددت الوزارة موعد إجازة عيد الفطر المبارك للقطاعين الخاص وغير الربحي، لمدة 4 أيام.
وبدأت الإجازة بنهاية عمل يوم الاثنين 29 من رمضان 1445 هـ 8 من إبريل 2024، واستمرت لمدة 4 أيام.

إجازات الأعياد والمناسبات

وتنص المادة 112 في نظام العمل على أنه لكل عامل الحق في إجازة بأجر كامل في الأعياد والمناسبات التي حددتها اللائحة.
وهذه الإجازات هي: 
- إجازة عید الفطر لمدة 4 أيام:
تبدأ من الیوم التالي للیوم 29 من شهر رمضان، حسب تقویم أم القرى.
- إجازة عید الأضحى لمدة 4 أيام: تبدأ من یوم الوقوف بعرفة .
- إجازة الیوم الوطني للمملکة لمدة يوم واحد، في أول يوم من برج الميزان حسب تقويم أم القرى ویعوض عنها بیوم قبله أو بعده إذا وافقت یوم إجازة، أما إذا وقع ضمن إجازة العیدین فلا یعوض عنه.
- إجازة يوم التأسيس- 22 من فبراير من كل عام.

عقوبة الغياب في أول يوم عمل

ووفقًا لنص قرار مجلس الوزراء رقم 747 وتاريخ 12/9/1391، فإن غياب الموظف عن أول يوم عمل بعد إجازة العيد مباشرة يُحسم يومين من راتبة ويستمر ذلك حتى يصل لليوم السادس عشر.
وحدد القرار بعض الضوابط لذلك، ومنها أن يكون الغياب متصلاً بنهاية عطلة العيد، وكذلك أن يكون غياب الموظف دون عذر، كما لا يجوز للإدارة احتساب غياب اليوم بيومين في السجلات.
في المقابل. 

العمل في الأعياد

ونص نظام العمل على أنه في حال عدم منح الموظف إجازة عيد الفطر  (لمدة 4 أيام)، يتم فرض غرامة قدرها 5000 ريال على كل موظف لم يٌمنح هذه الإجازة في المنشاة، وفقًا للمادة 50 من جدول المخالفات.
وفي حال تكليف الموظف بالعمل في إجازة العيد، يجب على صاحب العمل أن يدفع للعامل أجرًا إضافيًا عن ساعات العمل الإضافية يوازي أجر الساعة مضافًا إليه (٥٠ بالمئة) من أجره الأساسي.
ويجوز أن يكون التعويض بمعدل يومين مقابل كل يوم عمل، ويمكن للموظف المكلف أن يتمتع بإجازة التعويض بعد انتهاء التكليف مباشرة، أو إمكانية تأجيلها لفترة لا تتجاوز سنة من تاريخ نهاية التكليف.
ويشترط للتعويض أن يكون التنازل خطيًا وأن يتضمن هذا التنازل إسقاط الحق في المطالبة بالتعويض المالي أمام الجهات الحكومية والقضائية، وعلى أن ينص هذا التنازل في القرار الإداري الذي أنشأ استحقاق التعويض بإجازة بدلاً عن التعويض المالي.

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