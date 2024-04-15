منها الرياض وحائل.. تحذيرات من أمطار رعدية على معظم مناطق المملكة

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توقع
المركز الوطني للأرصاد، اليوم الاثنين، بأن الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية على معظم مناطق
المملكة.
أمطار
رعدية غزيرة وجريان السيولوفي
تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، توقع المركز الوطني للأرصاد بأن الفرصة مهيأة
لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار، وزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الجوف،
حائل، القصيم، الرياض والشرقية.
رياح
نشطة مثيرة للأتربة والغبار في حين تكون خفيفة إلى متوسطة مصحوبة برياح نشطة
مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة وكذلك
الأجزاء الشرقية من منطقتي المدينة المنورة وتبوك.
أمطار
غزيرة على منطقة الرياضوتوقع
المركز، هطول أمطار بمشيئة الله تعالى من متوسطة إلى غزيرة على أجزاء من منطقة
الرياض اليوم الاثنين و غدًا الثلاثاء.
فيديو | الأرصاد: الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية على معظم مناطق المملكة#الإخبارية pic.twitter.com/oZyQxxlz6R— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) April 15, 2024
وبحسب " الأرصاد"، فإن الحالة المطرية تشمل: "الرياض العاصمة، الدرعية، المزاحمية، الحريق، الخرج، حوطة بني تميم، المجمعة، ثادق، مرات، ضرماء، الغاط، الزلفي، شقراء، حريملا، رماح، وادي الدواسر، والسليل".
هطول
أمطار خفيفة على منطقة جازانكما
نبه المركز، من هطول أمطار خفيفة على منطقة جازان، يصاحبها رياح نشطة وتدنٍ في مدى
الرؤية الأفقية وصواعق رعدية، على محافظات الحرث، والدائر، والريث، والعارضة، والعيدابي،
وفيفا، وهروب.
أمطار
رعدية ونشاط في الرياح على حائلونبَّه
المركز من هطول أمطار رعدية ونشاط في الرياح السطحية، تشمل المناطق المفتوحة
والطرق السريعة، تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، مبينًا أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى
الساعة الـ 11 مساءً.
الدفاع
المدني: تقلبات جوية حتى الأربعاءودعت
المديرية العامة للدفاع المدني إلى الحيطة والحذر، وضرورة البقاء في أماكن آمنة
والابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول والمسـتنقعات المائية والأودية، وعدم السباحة
فيها كونها أماكن غير مناسبة لذلك وتشكل خطورة.
وشددت على أهمية الالتزام بالتعليمات المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي، وذلك من استمرار هطول الأمطار الرعدية على معظم مناطق المملكة، من أمس الأحد حتى الأربعاء المقبل.