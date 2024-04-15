منها الرياض وحائل.. تحذيرات من أمطار رعدية على معظم مناطق المملكة

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توقع المركز الوطني للأرصاد، اليوم الاثنين، بأن الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية على معظم مناطق المملكة.





أمطار رعدية غزيرة وجريان السيول



رياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار



أمطار غزيرة على منطقة الرياض



هطول أمطار خفيفة على منطقة جازان



أمطار رعدية ونشاط في الرياح على حائل



الدفاع المدني: تقلبات جوية حتى الأربعاء



وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، توقع المركز الوطني للأرصاد بأن الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار، وزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الجوف، حائل، القصيم، الرياض والشرقية.في حين تكون خفيفة إلى متوسطة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة وكذلك الأجزاء الشرقية من منطقتي المدينة المنورة وتبوك.وتوقع المركز، هطول أمطار بمشيئة الله تعالى من متوسطة إلى غزيرة على أجزاء من منطقة الرياض اليوم الاثنين و غدًا الثلاثاء.وبحسب " الأرصاد"، فإن الحالة المطرية تشمل: "الرياض العاصمة، الدرعية، المزاحمية، الحريق، الخرج، حوطة بني تميم، المجمعة، ثادق، مرات، ضرماء، الغاط، الزلفي، شقراء، حريملا، رماح، وادي الدواسر، والسليل".كما نبه المركز، من هطول أمطار خفيفة على منطقة جازان، يصاحبها رياح نشطة وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية وصواعق رعدية، على محافظات الحرث، والدائر، والريث، والعارضة، والعيدابي، وفيفا، وهروب.ونبَّه المركز من هطول أمطار رعدية ‏ونشاط في الرياح السطحية، تشمل المناطق المفتوحة والطرق السريعة، ‏تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، مبينًا أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة الـ 11 مساءً.‏ودعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى الحيطة والحذر، وضرورة البقاء في أماكن آمنة والابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول والمسـتنقعات المائية والأودية، وعدم السباحة فيها كونها أماكن غير مناسبة لذلك وتشكل خطورة.وشددت على أهمية الالتزام بالتعليمات المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي، وذلك من استمرار هطول الأمطار الرعدية على معظم مناطق المملكة، من أمس الأحد حتى الأربعاء المقبل.