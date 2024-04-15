الإثنين، 06 شوال 1445 ، 15 أبريل 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

منها الرياض وحائل.. تحذيرات من أمطار رعدية على معظم مناطق المملكة

5756ع567
حالة مطرية
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

توقع المركز الوطني للأرصاد، اليوم الاثنين، بأن الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية على معظم مناطق المملكة.

أمطار رعدية غزيرة وجريان السيولاضافة اعلان

وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، توقع المركز الوطني للأرصاد بأن الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار، وزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الجوف، حائل، القصيم، الرياض والشرقية.


رياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار

 في حين تكون خفيفة إلى متوسطة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة وكذلك الأجزاء الشرقية من منطقتي المدينة المنورة وتبوك.

أمطار غزيرة على منطقة الرياض

وتوقع المركز، هطول أمطار بمشيئة الله تعالى من متوسطة إلى غزيرة على أجزاء من منطقة الرياض اليوم الاثنين و غدًا الثلاثاء.

 وبحسب " الأرصاد"، فإن الحالة المطرية تشمل: "الرياض العاصمة، الدرعية، المزاحمية، الحريق، الخرج، حوطة بني تميم، المجمعة، ثادق، مرات، ضرماء، الغاط، الزلفي، شقراء، حريملا، رماح، وادي الدواسر، والسليل".

هطول أمطار خفيفة على منطقة جازان

كما نبه المركز، من هطول أمطار خفيفة على منطقة جازان، يصاحبها رياح نشطة وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية وصواعق رعدية، على محافظات الحرث، والدائر، والريث، والعارضة، والعيدابي، وفيفا، وهروب.


أمطار رعدية ونشاط في الرياح على حائل

ونبَّه المركز من هطول أمطار رعدية ‏ونشاط في الرياح السطحية، تشمل المناطق المفتوحة والطرق السريعة، ‏تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، مبينًا أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة الـ 11 مساءً.‏

الدفاع المدني: تقلبات جوية حتى الأربعاء

ودعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى الحيطة والحذر، وضرورة البقاء في أماكن آمنة والابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول والمسـتنقعات المائية والأودية، وعدم السباحة فيها كونها أماكن غير مناسبة لذلك وتشكل خطورة.


وشددت على أهمية الالتزام بالتعليمات المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي، وذلك من استمرار هطول الأمطار الرعدية على معظم مناطق المملكة، من أمس الأحد حتى الأربعاء المقبل.

اقرأ أيضا

موظفو القطاع الحكومي ينتظمون في أعمالهم وهذه العقوبة في انتظار المتغيبين

تقلبات جوية.. أمطار غزيرة وسيول بالربع الخالي والحدود مع سلطنة عُمان

أكثر من 6 ملايين طالب يستأنفون الفصل الدراسي الثالث.. والاختبارات الأحد

عاجل.. طقس الصباح الباكر للطلاب: أمطار رعدية وسيول على مكة والرياض و10 مناطق

عاجل.. توقعات الأرصاد خلال ساعات: أمطار وسيول وصواعق وتقلبات جوية على ثلاث مناطق

تابعوا آخر أخبار تواصل على
whatsapp twitter nabd news
كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

Image1_42024603040215375998 2:10 ص السبت، 06 أبريل 2024

عاجل.. من اليوم للخميس.. تحذير من أمطار رعدية على مكة والرياض و11 منطقة

أمطار غزيرة 2:29 م الأربعاء، 03 أبريل 2024

أمطار وسيول.. تحذير لسكان الرياض ومكة و3 مناطق من الحالة المناخية

الدفاع المدني 4:12 م الأربعاء، 03 أبريل 2024

عاجل.. عقوبة مغلظة.. "الدفاع المدني" يُحذر من عبور الأودية والشّعاب أثناء جريانها

أمطار غزيرة 6:01 م الأحد، 31 مارس 2024

عاجل.. إنذار أحمر من أمطار وسيول على مكة والرياض و4 مناطق لـ11 مساءً