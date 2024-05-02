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إضافة رحلتين أسبوعيا.. شركات الطيران تزيد عدد الرحلات من وإلى مطار الجوف

مطار الجوف
مطار الجوف
أ أ
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أكدت إمارة منطقة الجوف عن إعادة رحلات طيران ناس من مطار الملك خالد الدولي إلى مطار الجوف، بتشغيل عدد ثلاث رحلات أسبوعيًّا بدءًا من تاريخ 2 يونيو 2024م، وزيادتها إلى أربع رحلات أسبوعيًّا اعتباراً من تاريخ 2 يوليو 2024، وحتى نهاية الموسم الصيفي بتاريخ 26 أكتوبر 2024 م.اضافة اعلان

 عودة الرحلات بمطار الجوف:


كما أن الخطوط الجوية العربية السعودية تعتزم إضافة رحلتين أسبوعيًّا على (مسار الجوف - جدة) خلال شهر يونيو (6) 2024م، وستتم دراسة هذه الزيادة وتقييم استمراريتها.
يأتي هذا بمتابعة من صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف لكل ما من شأنه خدمة المواطن والمقيم تنفيذًا لتوجيهات القيادة -أيدها الله-، وبالتنسيق مع معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح بن ناصر الجاسر، ومعالي رئيس الهيئة العامة للطيران الأستاذ عبد العزيز الدعيلج.

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